Vụ án giết 3 người nhà vợ ở Huế: Tranh cãi về nguồn cơn gây ra thảm án

Khoảng 7 giờ ngày 7-6, tại nhà vợ cũ ở đường Văn Cao, quận Thuận Hoá, bị can Phan Văn Phú dùng dao giết chết chị Chi và bà Nguyễn Thị Chín (SN 1972; mẹ chị Chi); gây trọng thương cho anh Trần Hợp (SN 2004; em ruột chị Chi). Bị can Phú khai với cơ quan công an rằng sau ly hôn, Phú và chị Chi phát sinh mâu thuẫn do chị Chi ngăn cản thăm con. Sau sự việc đau lòng, trên mạng xã hội có nhiều bài viết, bình luận về nội dung nói về lý do này. Người thân, gia đình và bạn bè của chị Chi đã lên tiếng, khẳng định chị Chi không hề cấm cản Phú thăm con chung. Trái lại, dù đã ly hôn nhưng đối tượng Phú vẫn có những hành động quấy rối chị Chi.