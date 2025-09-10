Vụ 2 anh em làm việc tốt nghi bị đánh dã man ở Bắc Ninh: Những điều được camera ghi lại tiết lộ điều bất ngờ

Your browser does not support the video tag.

Theo báo VietNamNet, liên quan đến vụ việc 2 anh em ở xã Nhân Thắng (Bắc Ninh) nghi bị hành hung sau khi giúp người gặp tai nạn giao thông vào tối ngày 7/9, một đoạn clip từ camera hành trình đã xuất hiện và thu hút sự chú ý.

Clip cho thấy vụ tai nạn xảy ra ngay gần khu vực đê đối diện Chùa Dù (xã Nhân Thắng), trước thời điểm anh Nguyễn Đức Vĩnh - người sau đó bị hành hung - đi ngang qua hiện trường.

Đáng chú ý, tài xế chiếc xe đầu tiên chứng kiến tai nạn đã không dừng lại giúp đỡ do lo ngại rắc rối.

Chia sẻ với PV Dân Việt tối 9/9, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982) ở xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh cho biết, tối 7/9, trên đường đưa vợ bị ngã vì tai nạn giao thông về nhà thì anh phát hiện vụ tai nạn giao thông - có hai người bị ngã xe máy, nằm trên tuyến đường đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh bị nhóm người lạ đấm vào sườn lưng và cắn đứt vành tai ngoài, phải khâu gần chục mũi. Ảnh: NVCC

Do nhà cách hiện trường vụ tai nạn vài trăm mét nên anh đã quyết định đưa vợ về nhà trước rồi quay lại hiện trường vụ tai nạn để hỗ trợ, cứu người bị nạn. Khi biết có vụ tai nạn, anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988) - em trai anh Vĩnh cùng một người trong làng ở ngay đầu đê lên để hỗ trợ.

Khi tới hiện trường, anh Vĩnh thấy một người bị ngã xe cầm điện thoại, có vẻ tỉnh táo nên hỏi có cần đưa đi cấp cứu không để anh em hỗ trợ cho đi và nằm sát vào nề đường, vì đêm khuya xe cộ đi lại có thể gây nguy hiểm.

"Hai bạn nằm đấy bảo bọn em có gọi người nhà đến rồi. Cảm ơn các anh lên đây hỏi thăm và cứu bọn em" - anh Vĩnh nói và cho biết lời vừa dứt không lâu thì có nhóm người lạ mặt đi trên hai xe máy tới, chỉ tay vào mặt anh hỏi: "Thằng nào đâm vào anh tao, chúng mày thích gì?".

Dù được anh Vĩnh giải thích chỉ là người đi đường qua thấy vụ tai nạn thì lên để hỗ trợ đưa người đi bệnh viện cấp cứu, chứ không phải là người gây ra vụ tai nạn. Ngay cả nạn nhân cũng khẳng định các anh là người lên đây cứu giúp. Thế nhưng, nhóm người lạ mặt vẫn hung hãn lao vào hành hung hai anh em.

Để can ngăn, anh Vĩnh đã ôm đối tượng hung hãn nhất thì bị đấm vào sườn lưng và cắn đứt vành tai ngoài, phải khâu gần chục mũi. Còn anh Nguyễn Bá Trung trong lúc bị tấn công bị trật khớp tay nên không có khả năng chống cự đã bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh kịp thời hô hoán và báo cho Công an xã Nhân Thắng đến can thiệp.

Theo anh Vĩnh, hiện tại sức khỏe của anh Trung đã khá hơn sau khi làm phẫu thuật sống mũi, nắn khớp tay. "Hiện bác sỹ đang theo dõi thêm vì não vẫn chưa ổn định, chụp hình thấy mẻ cả sương ở hốc mắt" - anh Vĩnh nói.

Nói về vụ việc bị hành hung khi có hành động cứu người bị tai nạn, anh Vĩnh đang nghi đây là hiện trường vụ tai nạn giả. Theo anh Vĩnh, trước khi anh đi qua có 2 người em trong làng đi qua đã quay lại video vụ tai nạn. Một xe ô tô có camera hành trình đã ghi lại hình ảnh hiện trường vụ tai nạn trước thời điểm anh đi qua và đã nộp cho công an xã để xác minh.

Theo thông tin từ PV Dân Việt, vụ việc đang được Công an xã Nhân Thắng tiếp tục điều tra, làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc trong những bản tin tiếp theo.

