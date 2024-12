Với hơn 1,5 tỷ USD, Nghệ An trở lại tốp 10 thu hút FDI cả nước

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới công bố thì tính đến hết tháng 11/2024, Nghệ An thu hút được 15 dự án mới với số vốn đăng ký 691,5 triệu USD và điều chỉnh vốn cho 12 dự án với tổng số vốn 877,16 triệu USD; có 1 lượt góp vốn mua cổ phần với giá trị 0,04 triệu USD.

Tổng số vốn FDI vào Nghệ An đạt 1,5687 tỷ USD; tăng 120,5% so với cùng kỳ; đưa Nghệ An trở lại tốp 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thu hút vốn FDI cao nhất từ đầu năm đến nay.

Nghệ An đang dần trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài

Nghệ An cũng là địa phương duy nhất trong vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải miền Trung được ghi nhận trong tốp 10 thu hút FDI 11 tháng đầu năm nay.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 55 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm 2024. Nghệ An đứng thứ 9 sau Bắc Ninh, Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai.

Trên địa bàn Nghệ An hiện có 165 dự án FDI còn hiệu lực với tổng số vốn hơn 5,5 tỷ USD, đứng thứ 22/63 tỉnh, thành cả nước.

Dự kiến cả năm 2024, tỉnh Nghệ An sẽ thu hút được 1,696 tỷ USD vốn FDI. Năm 2023, Nghệ An thu hút được 1,603 tỷ USD, tăng 66,8% so với năm 2022, xếp thứ 8 tỉnh, thành phố trên cả nước.

