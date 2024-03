Vợ Phan Văn Đức diện bikini, vóc dáng cực nuột nhận ‘mưa lời khen’

Từ sau khi kết hôn với cầu thủ Phan Văn Đức, Võ Nhật Linh nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Mới đây, nhân dịp đi du lịch cùng chồng, hot girl xứ Nghệ tự tin diện bikini hai mảnh khoe body “cực nuột”. Nhật Linh khiến fan “phát sốt” khi mặc bikini màu trắng kết hợp với áo và quần lưới “nửa kín, nửa hở” đầy gợi cảm. “26 tuổi có tất cả mọi thứ trong tay. Từ thứ 2 đến chủ nhật”, vợ Phan Văn Đức đăng tải bức ảnh ở biển cùng dòng trạng thái hài hước.

Bức ảnh của bà xã Văn Đức nhanh chóng nhận được gần 6 nghìn lượt like. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen cho nàng WAG. “Xinh quá gái ơi”; “Không tin mẹ 2 con luôn Linh ơi”; “Úi xời”, mlem mlem nổ mắt nhé”; “Mê luôn em ơi”; “Hết nước chấm”; “Xinh mê vậy em iu”; “Eo quá trời eo luôn”…, một loạt bình luận của các fan, bạn bè trầm trồ trước vóc dáng của bà mẹ hai con.

Nàng WAG Võ Nhật Linh khoe body đẹp như tạc dù đã là mẹ 2 con

Nhiều ý kiến cho rằng, trông ảnh không thể tin là Nhật Linh đã trải qua 2 lần sinh nở. Không ít người cũng xin bí quyết có được vóc dáng đẹp như bà xã Văn Đức.

Võ Nhật Linh sinh năm 1997, từng được mệnh danh là "hot girl cô giáo" trong đợt thực tập của cô ở quê nhà Diễn Châu, Nghệ An, khi còn là sinh viên chuyên ngành Sư phạm Giáo dục Mầm non của Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Cô nàng 9X sở hữu gương mặt xinh xắn, làn da trắng được yêu thích.

Cuối năm 2019, Văn Đức và Nhật Linh công khai hẹn hò. Đến ngày 30/1/2020, cặp trai tài gái sắc quyết định về sống chung một nhà. Sau khi kết hôn, Nhật Linh không theo nghiệp làm cô giáo, mà tập trung chăm lo gia đình và đi theo con đường kinh doanh.

Tác giả: SONG ANH

Nguồn tin: bongdaplus.vn