Vợ Hoàng Bách tiết lộ lý do "bỏ" penthouse, về sống ở ngoại ô

Hoàng Bách sinh năm 1980, quê Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ), được bố mẹ cho tiếp xúc âm nhạc từ nhỏ. Thập niên 2000, anh gây chú ý khi tham gia nhóm nhạc AC&M. Sau khi nhóm tan rã, anh theo con đường solo, thường ra những sản phẩm âm nhạc có chủ đề gia đình.





Hoàng Bách và vợ.

Bà xã Hoàng Bách - Thanh Thảo kém anh 3 tuổi, từng là người mẫu trong nhóm Hoa Học Đường tại TP.HCM. Họ quen biết nhau năm 2003 và kết hôn sau 3 năm tìm hiểu. Sau khi lập gia đình, cô không hoạt động showbiz mà chuyển hướng kinh doanh.

Sau gần 20 năm vợ chồng, cặp đôi hiện có 3 người con, gồm 2 trai và 1 gái tên Tê Giác, Meo Meo và Hippo.

Đại gia đình ca sĩ Hoàng Bách.

Hoàng Bách và hai con lớn.

Gia đình Hoàng Bách đang sống trong một căn penthouse có diện tích lên tới 300 m2 ở Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Được biết, cơ ngơi của Hoàng Bách và bà xã lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi và sang trọng. Nội thất đầy đủ tiện nghi, cực “sang - xịn - mịn” và được bài trí gọn gàng, ngăn nắp.

Tuy nhiên, tháng trước, nam ca sĩ đã khởi công xây biệt thự ở ngoại ô phía nam để gia đình về ở. Biệt thự mới của gia đình Hoàng Bách chỉ cách nhà cũ khoảng 5 km nhưng cảnh quan khác biệt. Theo Thanh Thảo, vợ ca sĩ, ngôi nhà nằm gần sông hồ, nhiều cây xanh, tạo cảm giác thư thái như ở miền Tây.

Your browser does not support the video tag.

Vợ Hoàng Bách chia sẻ lý do bỏ cơ ngơi hiện tại, chuẩn bị xây biệt thự vùng ngoại ô.

Cô cho biết vài năm trước rất ưng ý khi xem đất nhưng lo chồng sẽ không đồng tình. Tuy nhiên, khi cô chia sẻ ý định, ông xã ủng hộ vì cũng yêu thích không gian thoáng đãng, hướng đến lối sống bình yên.

Dù gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện, cả hai đã cùng nhau vượt qua để xây dựng tổ ấm như mong muốn.

Bức ảnh được cho là thiết kế nhà mới của gia đình Hoàng Bách.

Thanh Thảo cho biết cách đây 4 năm, cô từng phản đối ý tưởng rời trung tâm thành phố vì coi trọng sự tiện lợi và vị trí. Cô còn khuyên bạn bè ở ngoại ô nên dọn về trung tâm. Vì vậy, quyết định chuyển ra ngoại thành của cô khiến không ít người bất ngờ.

Cựu người mẫu nói quan điểm sống của cô thay đổi theo từng giai đoạn. Nếu trước đây, cô xem việc sống ở trung tâm là thước đo thành công, thì nay ở tuổi ngoài 40, cô ưu tiên sự yên bình và những trải nghiệm mới cho gia đình.

Tác giả: Hồng Dung

Nguồn tin: giadinhonline.vn