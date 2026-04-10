Vợ dùng ống tuýp sắt đánh chồng tử vong, lãnh 10 năm tù

Bị cáo Phạm Thị Triền tại phiên tòa xét xử

Ngày 10-4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Triền (56 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) 10 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, khoảng 3h ngày 30-4-2025, ông V.V.L. (54 tuổi, ngụ xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp) đi nhậu về mắng chửi vợ là bà Phạm Thị Triền. Khi ông L. ngủ say, bà Triền đã dùng ống tuýp bằng sắt đánh 3 cái vào đầu của ông L..

Bị đánh vào đầu khiến ông L. bị chấn thương sọ não, vỡ vòm sọ, sàng sọ dẫn đến tử vong. Sau đó bà Triền tắm gội, thay quần áo và uống nhiều loại thuốc tây có sẵn trong nhà để tự tử.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, chị ruột ông L. là bà Võ Thị Màu (56 tuổi) đến nhà em trai của mình thì phát hiện bà Triền nằm bất động trên giường, bên cạnh có nhiều loại vỏ thuốc tây, còn ông L. chết trong phòng ngủ nên trình báo công an.

Hành vi của bà Triền có tính chất côn đồ, thể hiện việc xem thường pháp luật, hung hãn. Hành vi này là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tính mạng, sức khỏe của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an ở địa phương.

Bị cáo Phạm Thị Triền khi nghe tòa tuyên án

