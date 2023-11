Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu trẻ trung ngỡ như chị em khi đứng cạnh Hải My

Thời gian qua trên trang cá nhân, ngoài khoe ảnh đời thường của bản thân, thỉnh thoảng Doãn Hải My cũng khoe thêm ảnh về các thành viên khác trong gia đình. Mẹ ruột của bà xã Đoàn Văn Hậu được chú ý hơn cả khi sở hữu nhan sắc trẻ trung. Mẹ của người đẹp tên là Mai Đoàn, nổi bật khi để tóc ngắn cá tính. Mọi người bất ngờ khi biết cô đã ở độ tuổi U50.

Mẹ Doãn Hải My sở hữu làn da mịn màng, khuôn mặt với đường nét hài hoà khiến dân tình trầm trồ: "Hoá ra gen mỹ nhân là do di truyền rồi". Phong cách thời trang thời thượng cũng giúp mẹ của Doãn Hải My trông trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Mẹ vợ Văn Hậu sở hữu sắc vóc thon gọn, đẹp không thua kém con gái ruột.

Nhiều khán giả hài hước bình luận rằng: 'Có người mẹ 'cực phẩm' như vậy thì Doãn Hải My muốn xấu cũng không được'. Mẹ đồng hành cùng Doãn Hải My trong các hoạt động nghệ thuật, là hậu phương ủng hộ, động viên cô mọi việc trong cuộc sống. Mẹ của Doãn Hải My cũng rất yêu thương chàng rê Đoàn Văn Hậu.

Mẹ Doãn Hải My sở hữu nhan sắc trẻ trung, sắc vóc thon gọn, đẹp không kém cạnh con gái

Văn Hậu nhận được sự yêu thương lớn từ mẹ vợ

Theo tìm hiểu, bạn gái Đoàn Văn Hậu sinh ra trong một gia đình có điều kiện tại Hà Nội, khi bố và mẹ rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Bố Hải My hiện đang là chủ một quán bar và nhà hàng nằm ở vị trí đắc địa trên địa bàn Thủ đô. Ngày trẻ, ông còn hoạt động rất tích cực cho một nhóm nhảy.

Hôm nay, ngày 11/11, Văn Hậu tổ chức lễ ăn hỏi với Doãn Hải My. Sau lễ ăn hỏi tại nhà gái, Văn Hậu sẽ đón dâu về Thái Bình để tổ chức lễ cưới tại quê nhà. Ngày 26/11 tới, cặp đôi sẽ tiếp tục tổ chức đám cưới tại một khách sạn sang trọng tại Hà Nội với gia đình nhà gái, bạn bè và người thân của cô dâu chú rể.

Tác giả: TỐ QUYÊN

Nguồn tin: bongdaplus.vn