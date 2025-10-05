Vợ cũ Bằng Kiều xin lỗi

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh livestream đi dạo bên bãi biển với tâm trạng thoải mái. Dù đã ở tuổi 59 nhưng nữ ca sĩ vẫn trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy năng lượng.

Trizzie Phương Trinh

Cô chia sẻ về bí quyết trẻ lâu, giữ gìn nhan sắc, sức khỏe của mình: "Hôm nay là ngày 61 tôi thực hành phương pháp thiền đi bộ trên biển. Đêm qua là sinh nhật ca sĩ Thái Tài, mọi người vui chơi đến tận 12 giờ đêm mà hôm nay tôi vẫn dậy sớm để đi thiền.

Nhiều người thắc mắc, hỏi từ ngày tôi tập thiền đến giờ có thay đổi gì không. Tất nhiên là có. Về vấn đề sức khỏe thì khỏi phải nói. Tôi bây giờ có nhiều năng lượng hơn để làm việc, mỗi lần lên sân khấu tôi hát mạnh hơn, sung hơn.

Trong công việc, tôi thấy mọi thứ đến với mình dễ dàng, trôi chảy hơn và có vẻ may mắn, hên hơn. Những gì tôi mong muốn đều được".

Tiếp đó, Trizzie Phương Trinh xin lỗi: "Tôi xin lỗi mọi người. Có một điều tôi hơi áy náy là đã hứa hướng dẫn mọi người phương pháp thiền này, nhưng từ ngày tôi tập thiền đến giờ công việc quá bận rộn.

Tôi cũng không hiểu tại sao, có thể do tôi may mắn hơn nên mọi thứ tới tấp đến với tôi. Thành ra, tôi chưa sắp xếp thời gian được để hướng dẫn mọi người.

Tuy nhiên, đã hứa thì phải làm. Tôi sẽ cố gắng sắp xếp trong thời gian tới để hướng dẫn mọi người tập thiền. Tôi sẽ hướng dẫn một lớp online và một lớp offline dành cho những người ở gần.

Tôi cũng cố quay một clip ở biển vì lâu nay cũng ít đăng nên chắc mọi người nghĩ tôi bỏ cuộc rồi. Nhưng không, những điều tôi nghĩ không bao giờ làm được thì lại làm được.

Mỗi lần đi show xa tôi vẫn thiền nhưng thiền ở ngoài sân bay. Có nhiều phương pháp thiền, thiền đi bộ, thiền ngồi, thiền nằm nên ở đâu tôi cũng thiền được. Thành thật xin lỗi mọi người, tôi sẽ hướng dẫn mọi người trong thời gian sớm nhất".

Trizzie Phương Trinh là một nữ ca sĩ hải ngoại nổi tiếng sinh năm 1967. Cô được biết đến với phong cách âm nhạc sôi động, bốc lửa và hình ảnh gợi cảm.

Trizzie Phương Trinh từng kết hôn với ca sĩ Bằng Kiều vào năm 2003 và có ba người con trai là Beckam, Colin và Kenzi. Họ ly hôn vào năm 2013 sau 10 năm chung sống, nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, thân thiết và cùng nhau nuôi dạy con cái một cách văn minh. Cô còn có mối quan hệ tốt đẹp với vợ hiện tại của Bằng Kiều.

