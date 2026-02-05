Công Phượng báo tin vui

Ở vòng 8 giải hạng Nhất quốc gia 2025/26 mới đây, Công Phượng thi đấu trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương.

Tiền đạo quê Nghệ An có màn trình diễn tốt góp phần giúp Đồng Nai thắng Khánh Hòa 3-1, song sau đó phải rời sân sau hiệp 1 vì tái phát chấn thương. Người hâm mộ bày tỏ lo lắng cho anh.

Chấn thương không quá nghiêm trọng, Công Phượng sẽ sớm thi đấu trở lại

Theo thông tin mới nhất, chấn thương của Công Phượng không quá nghiêm trọng, có thể trở lại sân cỏ sau khoảng 2 tuần.

Theo lịch thi đấu, giải hạng Nhất quốc gia sẽ thi đấu hết vòng 9 vào cuối tuần này, trong đó có trận Đồng Nai làm khách trên sân PVF-CAND ngày 8-2. Sau đó, giải nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và sẽ trở lại với các trận đấu vòng 10 vào ngày 27-2 tới.

Đây là điều kiện để Công Phượng có thêm thời gian hồi phục, tránh các rủi ro, trước khi dự kiến trở lại thi đấu cho Đồng Nai ở trận tiếp Đồng Tháp ngày 27-2 tới.

Sau nhiều lần lỡ hẹn, người hâm mộ kỳ vọng Công Phượng sẽ trở lại đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup ngày 31-3 tới. Dù vậy, tiền đạo 31 tuổi cần nỗ lực nhiều để có thể "lọt mắt xanh" HLV Kim Sang-sik, cũng như cạnh tranh với các đồng nghiệp cùng vị trí.

Ở một trường hợp tương tự, hậu vệ Đoàn Văn Hậu cũng vừa khiến người hâm mộ một phen thót tim khi đau đớn rời sân bằng cáng ở trận đấu vừa trở lại V-League sau thời gian dài chữa trị chấn thương gót chân. Rất may, kết quả kiểm tra y tế cho biết Văn Hậu chỉ chấn thương phần mềm, sẽ sớm trở lại thi đấu.

Văn Hậu từng là hậu vệ trụ cột của U23 và tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, nhưng chưa có cơ hội ra mắt đương kim HLV Kim Sang-sik.

