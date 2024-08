Hành trình truy bắt kẻ giết hàng xóm, trốn biệt tích suốt 22 năm

Theo hồ sơ vụ án, tháng 4/2024, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã phục hồi điều tra vụ án giết người đối với Lương Văn Bún (43 tuổi, nguyên quán xã Kim Đa, huyện Tương Dương, Nghệ An). Lương Văn Bún bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Lào. Theo hồ sơ, năm 2002, Bún bước sang tuổi 21, suốt ngày xảy ra cãi vã với hàng xóm về thửa đất mình đang sinh sống tại bản Com.