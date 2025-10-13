Trước khi bị bắt, Ngân 98 từng tố 'bị hãm hại', khẳng định sản phẩm giảm cân hợp pháp

Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen" nhưng không được cấp phép - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 13-10, Công an TP.HCM xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (thường được biết đến với biệt danh Ngân 98, DJ Ngân 98) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" vì bán "viên rau củ Collagen" dù không được cấp phép lưu hành.

Bão dư luận từ các sản phẩm giảm cân của Ngân 98

Từ năm 2021, Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm "bảo vệ sức khỏe giảm cân" như Super Detox X3, X7, X1000… Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên Ngân đã lợi dụng hình thức "hàng tặng kèm" để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen".

Qua điều tra, "viên rau củ Collagen" này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính.

Từ tháng 5-2025, tên tuổi Ngân 98 trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội khi một số sản phẩm giảm cân cô quảng cáo bị nghi ngờ có chứa chất cấm. Ba sản phẩm bị gọi tên là viên uống giảm cân Super Detox X3, viên uống giảm cân X7 Plus, viên uống giảm cân X1000.

Các sản phẩm này được rao bán tràn lan trên mạng xã hội và sàn thương mại điện tử với giá từ vài trăm nghìn đến gần 1 triệu đồng. Trong các video quảng cáo, Ngân 98 khẳng định hiệu quả "thách thức mọi cơ địa", không cần ăn kiêng hay tập luyện.

Dựa vào thông tin ghi trên bao bì các sản phẩm giúp giảm cân của Ngân 98 quảng cáo, thanh tra Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã tìm đến địa chỉ 154 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, TP.HCM - địa chỉ của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ ZUBU, tổ chức chịu trách nhiệm sản phẩm và đăng ký công bố sản phẩm (ghi trên bao bì). Tuy nhiên, cơ quan chức năng ghi nhận không có công ty này ở địa chỉ trên.

Đáp lại những nghi ngờ, Ngân 98 khi đó liên tục đăng tải clip và bài viết trên Facebook, TikTok cá nhân khẳng định các sản phẩm giảm cân mình đại diện có đủ hồ sơ pháp lý, được kiểm nghiệm rõ ràng.

Đồng thời Ngân 98 cho biết đã làm việc với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Tại buổi làm việc, Ngân 98 cho biết đã cung cấp đầy đủ và chi tiết các hồ sơ pháp lý về sản phẩm, bao gồm hồ sơ công bố, hợp đồng sản xuất, phiếu kiểm nghiệm sản phẩm, hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ), giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Ngân 98 cho rằng có một nhóm đối tượng "dàn dựng, vu khống có tổ chức" để làm tổn hại hình ảnh của mình. Cô còn gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng, nêu danh sách các cửa hàng và cá nhân bị nghi làm hàng nhái, hàng giả, giả mạo xuất xứ các sản phẩm cô quảng bá.

Cô cũng khẳng định các sản phẩm hiện đang quảng bá không còn liên quan đến Công ty ZUBU - đơn vị đã ngừng hoạt động từ hai năm trước.

Sản phẩm của Ngân 98 chứa chất cấm, gây hại ra sao?

Cơ quan chức năng đã tiến hành giám định tại Phân viện khoa học Hình sự - Bộ Công an, qua đó xác định các sản phẩm do Võ Thị Ngọc Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, là hàng giả, trong đó một số mẫu (sản phẩm viên collagen) có chứa các chất cấm sibutramin và phenolphthalein.

Theo bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, hai chất cấm sibutramine và phenolphthalein thường được dùng trong nhiều loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân.

Theo đó, các thực phẩm chức năng quảng cáo để giảm cân thường chứa rất nhiều chất và thường chia thành các nhóm. Các chất kích thích như các chất cấm sibutramine, cafein, thậm chí bột từ tuyến giáp động vật…

Cơ chế hoạt động bắt các cơ quan nội tạng của cơ thể, đặc biệt là tim mạch, đốt cháy mỡ, tiêu thụ năng lượng mà không phải tăng vận động về thể lực. Điều này là phản khoa học và rất nguy hiểm, gây biến cố với tim mạch, não…

Ngoài ra các chất gây chán ăn, ví dụ phenylpropanolamine (trong số các chất này cũng có nhiều chất có rủi ro và độc tính cao).

Phenolphtalein trong thuốc giảm cân có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, tim mạch, gan của người dùng. Sử dụng phenolphtalein để giảm cân còn gây ra các tác dụng phụ không mong muốn như chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, lâu dài dẫn đến việc sức khỏe bị giảm sút...

Bác sĩ Nguyên khuyến cáo để giảm cân, người dân nên đi khám hoặc có lời khuyên trực tiếp từ bác sĩ hướng dẫn, đánh giá tình trạng và biện pháp cụ thể với từng người. Cách thức phổ biến và an toàn nhất vẫn là điều chỉnh chế độ ăn uống và tăng cường vận động thể lực.

"Bên cạnh đó các loại thực phẩm chức năng hiện nay ở Việt Nam đang được quảng cáo và hiểu sai rất nhiều. Khi cần mua bất cứ sản phẩm gì, đặc biệt dùng trên cơ thể người cần chọn các sản phẩm được sản xuất bởi các công ty được cấp phép và đáp ứng tiêu chuẩn của nhà nước, việc mua bán cũng cần trực tiếp qua nhà phân phối chính thức, có hóa đơn, đóng thuế rõ ràng.

Cho tới hiện nay, để đảm bảo an toàn và có tác dụng mong muốn, với tất cả các sản phẩm thực phẩm chức năng và thuốc thì người dân vẫn không nên mua trên mạng xã hội, qua internet hay điện thoại", bác sĩ Nguyên cảnh báo.

Tác giả: DƯƠNG LIỄU - THU HIẾN

Nguồn tin: tuoitre.vn