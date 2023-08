Vợ chồng đồng lòng… trộm cắp!

Lúc 20 giờ 15 ngày 12/8, Công an huyện Hòa Vang nhận được tin báo của anh Phan Văn Thi (trú xã Hòa Châu) về việc có 2 đối tượng đến quán tạp hóa của gia đình anh trộm cắp tài sản. Theo anh Thi, tối đó, vợ chồng anh đi công việc nên để con ruột mới 10 tuổi ở nhà trông quán. Thời điểm trên, có đôi nam nữ đi xe máy đến mua hàng, người đàn ông ngồi trên xe, còn người phụ nữ đi vào nhà hỏi chọn mua đồ. Lợi dụng lúc cháu bé không để ý, người phụ nữ liền nhanh tay trộm 2 thùng bia lon và nhiều thẻ card điện thoại rồi chạy ra leo lên xe để người đàn ông chở đi.

Vợ chồng Phạm Quang Thiện và Võ Thị Lan Hương thực nghiệm lại hiện trường

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định đây là hành vi chiếm đoạt tài sản trắng trợn, ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét. Trước đó, trên địa bàn huyện Hòa Vang cũng xảy ra tình trạng kẻ gian lợi dụng sự sơ hở của các gia đình buôn bán, kinh doanh để lấy trộm, chiếm đoạt tài sản, nhiều đối tượng đã nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát hình sự. Lật lại “hồ sơ đối tượng hiềm nghi”, qua mô tả hình dáng, thủ đoạn hành vi phạm tội và phương tiện di chuyển của các đối tượng, các trinh sát xác định nghi phạm thực hiện vụ việc lần này là Phạm Quốc Thiện, 30 tuổi và vợ là Võ Thị Lan Hương, 35 tuổi, cùng trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Tiến hành củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã mời 2 đối tượng trên trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Thiện và Hương đã thừa nhận gây ra vụ chiếm đoạt tài sản tại quán tạp hóa của anh Thi vào tối 12/8. Khám xét tại nhà của hai đối tượng thu giữ được 77 thẻ card điện thoại các loại với nhiều mệnh giá khác nhau, với tổng giá trị hơn 3,5 triệu đồng và 1 xe máy các đối tượng dùng làm phương tiện phạm tội.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra Công an Hòa Vang làm rõ, do lười lao động, Thiện và Hương rủ nhau đi trộm cắp tài sản tại các quán tạp hóa để bán lấy tiền tiêu xài. Hiện vụ việc đang được Công an Hòa Vang tiếp tục điều tra làm rõ.

Tác giả: D.H

Nguồn tin: congan.danang.gov.vn