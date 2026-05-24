Vợ chồng chủ cửa hàng bị bắt vì bán 'hàng hiệu' giả

Ngày 23/5, Phát bị Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TP HCM) khởi tố, bắt giam về hành vi Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Vợ Phát là Nguyễn Thanh My bị khởi tố cùng tội danh nhưng được tại ngoại.

Ôn Chí Phát cùng vợ tại cơ qian điều tra. Ảnh: Công an TP HCM

Trước đó, giữa tháng 5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM kiểm tra Hộ kinh doanh Chí Phát LUXURY trên đường Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn (quận 6 cũ). Bên trong, nhà chức trách phát hiện cơ sở đang kinh doanh số lượng lớn quần áo, giày dép, túi xách, đồng hồ các loại có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới được bảo hộ tại Việt Nam như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex...

Tổ công tác đã tạm giữ gần 2.000 sản phẩm với tổng trị giá niêm yết hơn một tỷ đồng. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa này.

Đồng hồ 'hàng hiệu' giả. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, từ đầu năm 2021 đến tháng nay, Phát cùng vợ đã tổ chức nhập hàng giả nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội. Số hàng này sau đó được đem về bán trực tiếp tại cửa hàng và bán trực tuyến thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng và tài liệu kế toán thể hiện từ đầu năm 2024 đến nay, hai vợ chồng đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia cũng xác định 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam theo Luật Sở hữu trí tuệ.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.

Quấn áo, giày dép mang các thương hiệu nổi tiếng. Ảnh: Công an TP HCM

Động thái này của cơ quan điều tra nằm trong đợt cao điểm 45 ngày đêm trấn áp tội phạm, làm sạch địa bàn, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP HCM.

Tác giả: Quốc Thắng

