Vợ bất ngờ tăng ham muốn, đòi gửi con về ngoại để “giao ban” 5 lần/ngày, chồng phát hoảng phải làm điều này

Ths.BS Phạm Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính (BV Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) cho biết, nếu như trước đây, đa số phụ nữ Á đông thường thể hiện ham muốn một cách tương đối nhẹ nhàng và kín đáo, thì ngày nay nhiều chị em chủ động hơn trong chuyện "yêu". Tuy nhiên, có một số trường hợp chị em quá chủ động trong "chuyện ấy" đôi khi không phải do sinh lý mà do bệnh lý, cần kịp thời can thiệp.

Minh Hương (30 tuổi, ở Hải Phòng) đã có con gái 4 tuổi, gần đây bỗng có ham muốn tình dục rất cao. Cô chia sẻ, một đêm có thể quan hệ 2-3 lần mà cơ thể vẫn rạo rực. Thậm chí, có những ngày cuối tuần, cô gửi con về ngoại để hai vợ chồng có thể tự do, ngày cao điểm nhất còn "hành sự" tới 5 lần.

Với tần suất như vậy, chồng của Hương bị quá tải, cuối tuần đều lấy lý do đi công tác hay gặp bạn bè, đối tác để "né" vợ. Tuy nhiên, buổi tối thì không thể tránh được nên anh đành cắn răng “trả bài”.

Tùy từng trường hợp tăng ham muốn tình dục, các bác sĩ có thể tư vấn có cần điều trị hay không. (Ảnh minh họa)

Nắm bắt được tâm lý chồng, Hương thẳng thắn chia sẻ và bày tỏ cô cũng không hiểu vì sao bản thân lại bị thay đổi như vậy. Khi được chồng khuyên đi khám, Hương đồng ý lên Hà Nội thăm khám. Kết quả cho thấy, người mẹ một con này có nồng độ nội tiết testosterol cao, đây cũng là nguyên nhân khiến cô tăng ham muốn bất thường.

Khác với trường hợp trên, một nữ sinh 22 tuổi ở Hà Nội từng phải nhập viện tâm thần vì có ham muốn tình dục quá cao. Theo lời kể của các bác sĩ Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai), nữ sinh này thay người yêu như thay áo, thậm chí một lúc yêu 2-3 người chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục.

Một ngày cô có thể quan hệ cả chục lần. Những người bạn trai ban đầu còn cố “chiều" nhưng một thời gian sau đều sợ và “bỏ của chạy lấy người”. Đến khi gia đình biết chuyện, được sự tư vấn của bác sĩ nên nữ sinh đã được đưa vào viện khám rồi được chẩn đoán mắc một dạng rối loạn tâm thần, cần được điều trị dài ngày.

Việc phụ nữ chủ động trong "chuyện yêu" có nhiều yếu tố tác động, có thể chỉ là sinh lý bình thường, nhưng đôi khi do bệnh lý. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Phạm Minh Ngọc cho biết, việc chị em chủ động trong chuyện “yêu”, tăng ham muốn tình dục phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như độ tuổi, nồng độ nội tiết tố, yếu tố vùng miền, hay đôi khi là tình trạng bệnh lý nào đó.

Thông thường, hiện tượng phụ nữ bỗng dưng tăng ham muốn, chủ động trong tình dục chủ yếu liên quan tới 3 yếu tố sau:

- Chị em có địa vị, thu nhập thường chủ động trong chuyện "yêu": Những người phụ nữ có địa vị cao, nắm tài chính kinh tế (giàu có) cũng có thể nắm thế chủ động khi quan hệ. Khi đó đối tác nam có thể chấp nhận nhường sự chủ động cho chị em, đây cũng là điều tốt để họ (người nam) tập trung vào cảm nhận, tận hưởng trong mỗi cuộc "yêu".

- Một số quốc gia, vùng có tỷ lệ nữ cao hơn nam (ví dụ ở Latvia, số phụ nữ nhiều hơn số nam giới tới 160.000 người). Khi đó chiến thuật tìm bạn tình lại có sự đảo lộn. Nữ giới lại là người chủ động tìm kiếm, chủ động trong chuyện tình dục để có được nguồn gen tốt, tìm được chàng trai phù hợp.

- Một số chị em có nồng độ nội tiết testosterol cao, với các biểu hiện như rậm lông, tăng ham muốn, có thể thường xuyên chủ động “chuyện yêu” hơn...

Như vậy có thể thấy, việc phụ nữ chủ động trong chuyện yêu là hoàn toàn bình thường, không phải lúc nào cũng là biểu hiện bất thường.

Đối với số lần quan hệ bao nhiêu là hợp lý, bác sĩ Ngọc cho biết, hiện chưa có nghiên cứu cụ thể vì điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, tần suất quan hệ trung bình của một cặp dưới 35 tuổi là khoảng 2-3 lần/tuần. Càng nhiều tuổi, tần suất quan hệ có thể càng ít đi, và đến 40-50 tuổi giảm còn 1-2 lần/ tháng. Điều này là bình thường với mức sinh lý của hai giới và đảm bảo sự hòa hợp.

“Một số người đòi hỏi quan hệ hơn chục lần (thậm chí vài chục lần) mỗi ngày mà vẫn không thỏa mãn, một số khác có nhu cầu tình dục quá cao, luôn nghĩ đến “chuyện ấy” dẫn tới căng thẳng tâm lý, mất tập trung trong công việc và đời sống hằng ngày. Những trường hợp này có thể mắc chứng rối loạn tăng ham muốn tình dục. Đây là một dạng rối loạn tâm thần, do đó cần phải được khám và điều trị sớm”, bác sĩ Ngọc cho hay.

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Tác giả: LÊ PHƯƠNG

Nguồn tin: phunuphapluat.nguoiduatin.vn