Khoa Ngô đang làm 'loạn' cả V.League

Khoa Ngô liên tục tỏa sáng trong màu áo CLB Công an TP.HCM - Ảnh: Quốc An

CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai ở vòng tứ kết Cúp QG 2025/26. Thêm một trận đấu nữa, tiền vệ Việt kiều Australia - Khoa Ngô tiếp tục ghi dấu ấn bằng bàn thắng duy nhất giúp đội nhà giành quyền vào chơi vòng bán kết. Ở trận đấu trên sân Thống Nhất tối ngày 20/3, Khoa Ngô được HLV Lê Huỳnh Đức xếp chơi ở vị trí tiền đạo trái. Tuy nhiên, cũng có thời điểm, cầu thủ 20 tuổi chủ động “đảo cánh” để tạo ra những bất ngờ cho hàng thủ Đồng Nai.

Trong suốt cả trận, Khoa Ngô liên tục khiến khán giả phải “nhấp nhổm” mỗi khi có bóng trong chân. Với khả năng đi bóng lắt léo, nhanh nhẹn, Khoa Ngô thường xuyên làm “khổ” hàng thủ dày dạn kinh nghiệm bên phía đội khách. Bộ đôi trung vệ Hữu Tuấn và Tấn Sinh của Đồng Nai vất vả trong việc hóa giải tiền đạo nhỏ con này.



Trong thế trận giằng co đầy căng thẳng, Khoa Ngô chính là người mở ra “nút thắt”, mang về chiến thắng cho CA TP.HCM. Phút 70, Khoa Ngô băng xuống tốc độ buộc trung vệ Tấn Sinh phải phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo VAR ở phút 73, trọng tài Trần Ngọc Nhớ quyết định giữ nguyên án phạt đền, đồng thời rút thẻ với Tấn Sinh. Trên chấm 11m, Khoa Ngô được Tiến Linh nhường đá penalty để ghi bàn thắng duy nhất, ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà.

1 bàn thắng vẫn là ít với những gì Khoa Ngô thể hiện. Trước khi ghi bàn mở tỷ số, tiền đạo này có tình huống băng xuống đối mặt với khung thành Tấn Trường nhưng dứt điểm không thành công. Một tình huống khác anh cướp bóng ngay trong vòng cấm Đồng Nai nhưng sút trúng chân Tấn Sinh. Bên cạnh đó, Khoa Ngô cũng có tình huống thoát xuống “dọn cỗ” nhưng Tiến Linh không tận dụng thành công.

Sau 6 trận ra sân cho CA TP.HCM, Khoa Ngô đóng góp đến 4 bàn thắng. 2 trận gần nhất, tiền đạo 20 tuổi cũng lập công mang về những chiến thắng quan trọng cho đội nhà ở V.League. Khoa Ngô đang cho thấy sự hòa nhập cực nhanh với môi trường V.League. Màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo Việt kiều Australia khiến những người khó tính nhất cũng phải khen ngợi.

Khoa Ngô đang trở thành niềm cảm hứng trong lối chơi của CA TP.HCM - Ảnh: Quốc An

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá rất cao màn trình diễn của Khoa Ngô. Đặc biệt, ông cho rằng cầu thủ sinh năm 2006 xứng đáng được đá quả phạt đền: "Có lẽ Tiến Linh nghĩ rằng Khoa Ngô xứng đáng thực hiện quả phạt đền đó vì chính cậu ấy đã mang về cơ hội. Hành động này cho thấy sự đoàn kết rất lớn của toàn đội”, HLV Huỳnh Đức nói.

Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, trợ lý Trương Đình Luật của Đồng Nai cũng dành những lời khen có cánh cho tiền đạo trẻ bên phía CA TP.HCM. “Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cầu thủ chạy cánh thi đấu hay như vậy. Cậu ấy lắt léo, đi bóng khéo léo và rất thông minh. Từ khi tôi còn thi đấu đến giờ mới thấy một cầu thủ có phẩm chất như thế”, HLV Đình Luật nói.

Về phía mình, Khoa Ngô chia sẻ về tình huống được đàn anh Tiến Linh nhường penalty để ghi bàn. “Trước tình huống sút phạt đền, tôi có nói chuyện với Tiến Linh. Anh ấy bảo nếu tôi đủ tự tin thì hãy nên sút quả phạt đền này. Tôi cảm thấy mình tự tin nên nhận sút”, Khoa Ngô chia sẻ.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn