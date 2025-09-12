VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn khởi tố nguyên Bí thư Thành ủy Thanh Hoá và 7 bị can

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nhà “bầu” Đoan (áo vàng). Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá



Theo đó, các bị can gồm: Lê Anh Xuân - Bí thư phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá (nguyên Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa); Trần Anh Chung - Giám đốc Sở Công thương (nguyên Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Lê Mai Khanh – Chủ tịch UBND phường Đông Sơn (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa); Tào Minh Hạnh - nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa, Vũ Hoàng Tân – nguyên cán bộ Trung tâm quỹ đất TP Thanh Hóa. Những bị can này bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định khoản 3 Điều 356 BLHS.

Đối với bị can Trần Tất Hùng, Giám đốc Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn và Lê Thị Phương – Thẩm phán TAND khu vực 1 bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 354 BLHS.

Bị can Hà Văn Hiếu, nhân viên Công ty Đông Á bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Cùng ngày 8/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra bổ sung Quyết định khởi tố bị can Cao Tiến Đoan về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 218 BLHS.

Các Quyết định trên đã được VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn.

Trước đó, ngày 29/8/2025, VKSND tỉnh Thanh Hoá phê chuẩn Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Cao Tiến Đoan.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Đinh Huê

Nguồn tin: baovephapluat.vn