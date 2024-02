Vincom Shophouse Royal Park: Thế giới vui chơi – giải trí – nghỉ dưỡng đẳng cấp bậc nhất TP. Đông Hà

Khám phá thế giới vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng có 1-0-2

Mới đây, chủ đầu tư Vincom Shophouse Royal Park vừa công bố chiến lược nâng cấp hệ thống tiện ích cho khu đô thị, giúp TP. Đông Hà nói riêng và tỉnh Quảng Trị nói chung như được khoác thêm áo mới với những điểm nhấn ấn tượng. Theo đó, chủ đầu tư đã bổ sung thêm các tiện ích nghỉ dưỡng lấy cảm hứng từ những khu resort sang trọng như tuyến phố đi bộ - đại lộ Ánh sáng rực rỡ sắc màu, bể bơi 4 mùa vách kín trong nhà cùng khu vườn châu Âu quy mô 2.500m2, bến thuyền thiên nga, bể bơi trên cao ngoài trời phong cách resort,... tiếp tục biến cuộc sống của cư dân thành kỳ nghỉ đáng mơ ước.

Bên cạnh đó, khu vực ven hồ trong đại đô thị cũng được biến hóa thành tổ hợp trò chơi phong cách VinWonders, nơi hội tụ nhiều trò chơi giải trí hấp dẫn dành cho mọi lứa tuổi như xe điện đụng, đu quay dây văng, đu quay ngựa nhún Carousel, khu trò chơi leo trèo vận động, sân chơi trẻ em quy mô nhất TP. Đông Hà... Hệ sinh thái tiện ích tại đây hứa hẹn mang đến những giây phút vui chơi thú vị và tràn đầy năng lượng cho cư dân và du khách bên cạnh chuỗi sự kiện thường xuyên được tổ chức.

“Đối với những người thích cuộc sống sôi động muôn màu muôn vẻ, tôi nghĩ Vincom Shophouse Royal Park chính là điểm đến lý tưởng. Nơi đây có nhiều tiện ích vui chơi giải trí như tuyến phố ánh sáng, công viên nghệ thuật, quảng trường, các sự kiện hoành tráng… nhất là sự hiện diện của Vincom Plaza lớn nhất Quảng Trị với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu nổi tiếng cùng rạp chiếu phim quy mô lớn”, chị Nguyễn Thị Vân Anh, một du khách đến tham dự sự kiện “Ngày hội áo dài, bừng sắc đón xuân” tại Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị vào đầu tháng 2/2024 hào hứng chia sẻ.

Song hành cùng những thanh âm sôi động của cuộc sống hiện đại, Vincom Shophouse Royal Park cũng dành cho những cư dân chuộng phong cách sống nghỉ dưỡng chuỗi công viên cảnh quan rộng lớn được thiết kế độc đáo, đề cao sự kết nối giữa thiên nhiên và con người. Hồ nước trong xanh quy mô 6.000m2, những con đường rợp bóng cây, vườn BBQ, vườn âm nhạc, chòi thuỷ tạ... là toạ độ để cư dân tận hưởng bầu không khí trong lành, an yên.

Vincom Shophouse Royal Park hoàn thiện chuỗi tiện ích đắt giá mang phong cách nghỉ dưỡng

Cư dân tại Vincom Shophouse Royal Park không chỉ được trải nghiệm cuộc sống như resort đẳng cấp mà còn có cơ hội rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe tại loạt công viên thể thao được bố trí khắp khu đô thị, cùng chuỗi sân gym ngoài trời hiện đại được phân bổ tại các khu vực công cộng.

“Điểm danh” những điểm cộng đắt giá của Vincom Shophouse Royal Park

Bên cạnh không gian nội khu đẳng cấp, các căn shophouse tại Vincom Shophouse Royal Park còn ghi điểm với khách hàng nhờ phong cách thiết kế độc đáo, được phân chia thành 3 phân khu The Avenue, The Park và The Central với nét đẹp riêng biệt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Tối ưu hóa công năng là điểm nhấn của các căn shophouse tại đây với mặt tiền rộng thoáng giúp gia chủ dễ dàng thu hút khách hàng, đồng thời tối ưu diện tích trưng bày sản phẩm. Hệ thống lưới cột và hố thang được bố trí khoa học, tạo sự thông thoáng và thuận tiện cho việc kinh doanh.

Điểm đặc biệt của Vincom Shophouse Royal Park còn phải kể đến sự tách biệt giữa khu vực kinh doanh và nhà ở. Nhờ thiết kế này, gia chủ vừa có thể tận dụng lợi thế kinh doanh, vừa tận hưởng không gian sống tiện nghi, thoải mái và riêng tư.

Khu đô thị tâm điểm của TP. Đông Hà đang thu hút đông đảo cư dân đến sinh sống và phát triển các hoạt động kinh doanh

Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị tọa lạc tại vị trí kim cương ngay trung tâm TP. Đông Hà, tâm điểm giao thoa của các tuyến đường huyết mạch như Hùng Vương, Điện Biên Phủ, đồng thời được bao quanh bởi các bệnh viện lớn, cơ quan hành chính, trường học, KCN Nam Đông Hà. Từ đây, cư dân cũng có thể kết nối trực tiếp với quốc lộ 1A, sân bay Quảng Trị trong tương lai.

Đặc biêt, nơi đây còn là điểm hẹn cho nhiều lễ hội và sự kiện văn hoá đặc sắc như chuỗi chương trình “Bừng sắc lễ hội, mở triệu niềm vui” với các sự kiện hấp dẫn diễn ra hàng tuần, góp phần “khuấy đảo” TP. Đông Hà và giúp khu đô thị thu hút hàng ngàn cư dân và du khách đến sống, trải nghiệm. Do đó, giới chuyên gia nhận định, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị hội tụ nhiều yếu tố đắt giá để trở thành khu đô thị đáng sống bậc nhất TP. Đông Hà.

Tác giả: Ngọc Linh

Nguồn tin: moitruongvadothi.vn