Viktor Lê đã hết "tịt ngòi"

Chân sút Việt kiều Viktor Lê không phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện lẫn người hâm mộ, khi ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển U23 Việt Nam trước U23 Bangladesh ở lượt trận ra quân bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 chiều 3-9.

Trở về Việt Nam chơi bóng từ năm 2023, Viktor Lê trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp cầu thủ. Tiền vệ Việt kiều Nga này vất vả cạnh tranh suất thi đấu tại các CLB V-League và thường xuyên "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị. Tuy nhiên, nhờ cần cù học hỏi, siêng năng tập luyện và nhiệt huyết thi đấu, Viktor dần khẳng định được vị thế trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Liên tục tỏa sáng từ mùa giải V-League 2023-2024, Viktor Lê không chỉ trở thành trụ cột quan trọng trong đội hình xuất phát của CLB Hà Tĩnh mà còn ghi điểm với HLV Kim Sang-sik. Anh được chiến lược gia Hàn Quốc trao cơ hội khoác áo tuyển U23 Việt Nam.

Viktor Lê (trái) đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo U23 Việt Nam. Ảnh: VFF

Tháng 3-2025 là cột mốc khó quên trong sự nghiệp thi đấu của Viktor Lê, khi cầu thủ 21 tuổi này lần đầu được triệu tập lên đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị cho Giải CFA Team China 2025. Với kỹ thuật cá nhân tốt kết hợp triết lý bóng đá hiện đại và kinh nghiệm thi đấu được rèn luyện tại Học viện CSKA Moskva (Nga), anh nhanh chóng phát huy năng lực chuyên môn, tạo ấn tượng ở giải đấu giao hữu diễn ra tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, khi khoác áo U23 Việt Nam tham dự những giải đấu chính thức, Viktor Lê tiếp tục sắm vai "kép phụ" vì chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn từ ban huấn luyện. Nhận xét về học trò, HLV Kim Sang-sik đánh giá Viktor Lê là mẫu cầu thủ giàu tiềm năng và ban huấn luyện đang tìm cách phát huy tối đa năng lực của tiền vệ này.

Khát khao ghi bàn là điều mà Viktor Lê luôn thể hiện từ khi được HLV Kim Sang-sik điền tên vào đội tuyển U23 Việt Nam tham dự và đăng quang Giải U23 Đông Nam Á 2025. Anh đã có 3 bàn thắng cùng hàng loạt kiến tạo cho CLB Hà Tĩnh tại sân chơi V-League, song "tịt ngòi" khi lên tuyển quốc gia.

Đến lần thứ 8 được trao cơ hội ở sân chơi quốc tế, Viktor Lê mới có thể ghi bàn. Anh đã đánh đầu cận thành tung lưới U23 Bangladesh ở phút 83, qua đó giúp U23 Việt Nam thắng chung cuộc 2-0 và chiếm vị trí dẫn đầu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026 nhờ hơn U23 Yemen về chỉ số phụ.

Viktor Lê bày tỏ: "Việc ghi bàn đầu tiên cho U23 Việt Nam là khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Tôi hy vọng còn nhiều lần được ăn mừng cùng đồng đội. Tôi cũng mong sẽ được thi đấu lâu dài cho đội tuyển quốc gia trong tương lai".

Tác giả: Tường Phước

Nguồn tin: Báo Người Lao Động