Viettel Construction Nghệ An – Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc:
• vận hành mảng lưới viễn thông.
• Xử lý các sự cố về cáp quang
• Triển khai mạng internet cho khách hàng.
• Xử lý sự cố mạng internet.
Yêu cầu:
• Giới tính: Nam; tuổi từ 18 đến 28 tuổi, sức khỏe tốt.
• Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp về các ngành kỹ thuật, điện, điện tử, viễn thông, CNTT..
Quyền lợi:
• Thu nhập: 15–25 triệu/tháng + thưởng lễ Tết ~48 triệu/năm.
• Chế độ: BHXH, nghỉ phép, khám sức khỏe, du lịch hằng năm.
• Đào tạo: Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.
📩 Ứng tuyển ngay tại: Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Nin, Hà Huy Tập, P. Vinh Phú, Nghệ An
Email: [email protected]
☎️ Hotline: 0976.709.799- Mrs Vy
