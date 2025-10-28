Viettel Construction Nghệ An – Tuyển dụng nhân viên kỹ thuật

Mô tả công việc:

• vận hành mảng lưới viễn thông.

• Xử lý các sự cố về cáp quang

• Triển khai mạng internet cho khách hàng.

• Xử lý sự cố mạng internet.

Yêu cầu:

• Giới tính: Nam; tuổi từ 18 đến 28 tuổi, sức khỏe tốt.

• Trình độ: Tốt nghiệp trung cấp về các ngành kỹ thuật, điện, điện tử, viễn thông, CNTT..

Quyền lợi:

• Thu nhập: 15–25 triệu/tháng + thưởng lễ Tết ~48 triệu/năm.

• Chế độ: BHXH, nghỉ phép, khám sức khỏe, du lịch hằng năm.

• Đào tạo: Cơ hội học hỏi và phát triển chuyên môn.

📩 Ứng tuyển ngay tại: Tòa nhà Viettel, Đại lộ Lê Nin, Hà Huy Tập, P. Vinh Phú, Nghệ An

Email: [email protected]

☎️ Hotline: 0976.709.799- Mrs Vy

