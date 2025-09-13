UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tuyển dụng 279 chỉ tiêu giáo viên

Hà Tĩnh dự kiến tuyển dụng 279 giáo viên cho năm học 2025-2026.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng 279 giáo viên nhằm đáp ứng nhu cầu dạy và học cho năm học 2025–2026 và các năm tiếp theo, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu hụt đội ngũ giáo viên tại các cấp học.

Chỉ tiêu tuyển dụng được phân bổ cho các cấp học gồm mầm non, tiểu học, THCS, THPT và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX).

Cụ thể, cấp THPT tuyển 7 chỉ tiêu giáo viên, trong đó có 1 chỉ tiêu thực hiện theo Nghị định 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị – xã hội; trung tâm GDNN-GDTX tuyển 4 chỉ tiêu.

Bậc mầm non dự kiến tuyển dụng 36 chỉ tiêu.

Cấp mầm non, tiểu học và THCS tuyển tổng cộng 268 chỉ tiêu, trong đó mầm non 36, tiểu học 180 và THCS 52 chỉ tiêu.

Để giải quyết tình trạng thừa – thiếu giáo viên cục bộ giữa các môn học và địa phương, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã tham mưu UBND tỉnh tiến hành biệt phái 58 giáo viên đến các trường có nhu cầu.

Việc tuyển dụng được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên cho các trường đang thiếu giáo viên, chưa đạt định mức theo quy định. Cụ thể, với bậc mầm non là dưới 2 giáo viên/lớp, tiểu học dưới 1,42 giáo viên/lớp và phải đảm bảo mỗi lớp có ít nhất 1 giáo viên văn hóa. Ở cấp THCS, tuyển dụng tập trung tại những địa phương thiếu hụt nhiều, đảm bảo sự cân đối giữa các vùng.

Điểm mới trong đợt tuyển dụng năm 2025 là việc thực hiện tuyển dụng theo địa chỉ trường cụ thể. Cách làm này giúp tăng cường biên chế cho các trường vùng sâu, vùng xa, đồng thời đảm bảo tính ổn định và lâu dài cho đội ngũ giáo viên.

Tác giả: Phương Hồ

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn