Viettel chính thức ra mắt gói cước GIGA – Siêu tốc độ cho mọi trải nghiệm

Tốc độ thiểu 1 Gbps, giá cước hấp dẫn

Với thông điệp Siêu tốc độ cho mọi trải nghiệm- Gói cước Viettel GIGA mang đến tốc độ tối thiểu 1Gbps. Ứng dụng công nghệ truyền dẫn XGSPON, Viettel GIGA đảm bảo kết nối mượt mà ngay cả khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời – đáp ứng hoàn hảo cho các nhu cầu livestream ổn định, chơi game và cloud gaming mượt mà, giải trí, xem phim trên nhiều thiết bị đồng thời, tải và sao lưu dữ liệu tốc độ cao, vận hành camera an ninh và hệ sinh thái nhà thông minh liền mạch.

Bên cạnh đó, với giá chỉ từ 320.000 đồng/tháng, Viettel hướng tới phổ cập internet siêu tốc đến mọi hộ gia đình Việt Nam. “Chúng tôi tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng và công nghệ, Viettel sẽ đưa internet siêu tốc đến gần hơn với từng ngôi nhà, từng doanh nghiệp – góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về 1Gbps vào năm 2030”, ông Hoàng Trung Thành, Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ.

Nâng chuẩn trải nghiệm – Sẵn sàng cho tương lai kết nối

Không chỉ ra mắt GIGA, Viettel Telecom còn hỗ trợ thay thiết bị WiFi cũ bằng WiFi 6 – công nghệ mới giúp tăng tốc độ, cải thiện vùng phủ sóng và độ ổn định khi nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Viettel cũng đang chuẩn bị triển khai WiFi 7 vào năm 2026, sẵn sàng cho kỷ nguyên kết nối không giới hạn.

Dẫn đầu hạ tầng – Mở đường cho xã hội số

Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Viettel đã xây dựng mạng cáp quang dài hơn nửa triệu km, phủ tới 100% thôn bản trên cả nước, sẵn sàng cung cấp các gói băng thông cao cho mọi nhu cầu—từ gia đình, hộ kinh doanh đến doanh nghiệp—ở cả đô thị lẫn nông thôn.

Viettel cũng đã triển khai công nghệ cáp quang thế hệ mới XGSPON cho tốc độ đối xứng 10Gbps (tải lên và tải xuống đều nhanh), mở ra “xa lộ dữ liệu” cho các ứng dụng tương lai như IoT, đô thị thông minh, y tế từ xa và giáo dục số.

Hiện Viettel vận hành 05 tuyến cáp quang biển quốc tế, bảo đảm khoảng 65% dung lượng kết nối quốc tế của Việt Nam. Đến năm 2030, Viettel đặt mục tiêu tham gia ít nhất 05 tuyến cáp mới; trong đó, tuyến Việt Nam – Singapore do Viettel làm chủ hoàn toàn dự kiến đưa vào khai thác năm 2028.

Việc Viettel đầu tư vào hệ thống cáp quang quốc tế và trong nước được Ookla – đơn vị đứng sau công cụ Speedtest cho rằng là một trong những nguyên nhân giúp tăng tốc độ và băng thông internet cố định tại Việt Nam. Cụ thể, lần đầu tiên tốc độ internet cố định Việt Nam xếp thứ 10 toàn cầu vào tháng 8/2025, đạt 261,8 Mbps. Kết quả này gần đuổi kịp Thái Lan (262,42 Mbps, đứng thứ 9) và cao hơn nhiều nước như Thụy Sĩ, Đan Mạch, Trung Quốc. Trong đó Viettel dẫn đầu Việt Nam với tốc độ 272,9Mbps (cao hơn quốc gia đứng thứ 8 thế giới là Iceland).

Với gói cước GIGA, Viettel tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong về tốc độ, chất lượng và hạ tầng kết nối, mang internet siêu tốc đến mọi người dân Việt Nam—từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa—để ai cũng có thể học tập, làm việc, sáng tạo và tận hưởng cuộc sống số./.

Tác giả: PV

Nguồn tin: daibieunhandan.vn