Vietnam Airlines lập kỷ lục doanh thu hơn 121.000 tỷ đồng

Xét riêng quý IV/2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu thuần khoảng 34.078 tỷ đồng, tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên lợi nhuận trước thuế trong quý đạt hơn 868 tỷ đồng, giảm khoảng 24% so với quý IV/2024.

Hãng duy trì sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa tăng so với cùng kỳ, đặc biệt trên các đường bay quốc tế và khu vực - nhóm thị trường đóng góp lớn vào doanh thu và biên lợi nhuận.

Nhờ kết quả khả quan trong quý IV, lũy kế cả năm 2025, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 121.429 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm trước. Như vậy, bình quân mỗi ngày hãng hàng không quốc gia thu về trên 336 tỷ đồng. Đây cũng là mức cao nhất trong 30 năm hoạt động của hãng bay này.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt hơn 7.713 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 5.509 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Tổng số chuyến bay thực hiện trong năm đạt 156.300 chuyến, tăng 11,8% so với cùng kỳ. Sản lượng hành khách vận chuyển đạt 25,64 triệu lượt, tăng 12,7%, trong khi khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt khoảng 344.000 tấn, tăng gần 10% so với năm trước.

Cùng với đó, số tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 3.286 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, cho thấy đóng góp ngày càng rõ nét của Vietnam Airlines trong giai đoạn kinh tế phục hồi và tăng trưởng.

Trong năm 2025, Vietnam Airlines phát hành thành công 897.104.037 cổ phiếu, giúp TCT tăng vốn lên 8.971 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty mẹ và hợp nhất tại ngày 31/12/2025 đều tăng (không còn âm vốn chủ sở hữu). Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Bước sang năm 2026, Vietnam Airlines dự báo thị trường hàng không tiếp tục tăng trưởng, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và các đường bay đi, đến Việt Nam. Trên cơ sở đó, Tổng công ty dự kiến vận chuyển 29,07 triệu lượt hành khách, tăng 13,2% so với năm 2025 và đặt mục tiêu tăng 13% số ghế luân chuyển.

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (HVN) có tiền thân là Cục Hàng không dân dụng, được thành lập vào tháng 1/1956. Hoạt động sản xuất chính của Tổng Công ty là cung cấp dịch vụ vận tải hàng không. Vietnam Airlines chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2015. Năm 2024, HVN chiếm 30.6% thị phần hàng không. Ngoài hệ thống kinh doanh trong nước, hiện tại mạng lưới gần 100 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối với hơn 1.150 điểm đến toàn cầu.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Loan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn