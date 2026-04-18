Việt - Trung ký kết 32 văn kiện hợp tác

32 văn kiện hợp tác bao gồm các lĩnh vực hợp tác kênh Đảng, công an, tư pháp, kinh tế, đường sắt, thương mại nông sản, chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng, hợp tác hải quan, khoa học - công nghệ, dân sinh, khai thác nguồn nhân lực, truyền thông và địa phương, theo Bộ Ngoại giao.

Trong đó, hai nước đã ký giấy chứng nhận bàn giao hồ sơ kết quả Dự án viện trợ Việt Nam lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, công thư về viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc cho dự án xây mới cơ sở 2 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam giai đoạn 1.

Bộ Khoa học và Công nghệ hai nước ký hai bản ghi nhớ về triển khai chương trình nghiên cứu chung Việt Nam - Trung Quốc và về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số.

Hai nước ký bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp dân sự, thương mại của cư dân biên giới, cũng như bản ghi nhớ về việc thành lập Nhóm công tác đàm phán thúc đẩy xây dựng khu hợp tác kinh tế qua biên giới, cùng nhiều văn kiện khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vẫy chào các em thiếu nhi trong lễ đón ở Bắc Kinh ngày 15/4. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "thành công rất tốt đẹp, đạt những thành quả phong phú, có ý nghĩa to lớn trong việc tạo thêm những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của đất nước cũng như việc đưa quan hệ Việt - Trung lên tầm cao mới".

Hai bên xác định chuyến thăm là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất giữa hai Đảng, hai nước trong năm 2026, thể hiện sự coi trọng và tin cậy chính trị đối với quan hệ Việt - Trung trong chính sách đối ngoại của mỗi nước. Bộ trưởng cho biết Trung Quốc đã đón đoàn với nghi thức ở mức cao nhất, trọng thị và hết sức nồng hậu, với nhiều biệt lệ.

Việt - Trung sẽ tăng cường kết nối hai nền kinh tế; thúc đẩy các biện pháp thiết thực phát triển thương mại, đầu tư; hợp tác chặt chẽ trong việc nghiên cứu và sớm khởi công xây dựng công trình đường sắt, tạo điều kiện thông quan đối với các mặt hàng xuất khẩu hai nước...

Hai nước cũng nhấn mạnh việc tích cực phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên trường quốc tế, tạo thêm cơ sở quan trọng, tạo thêm các điều kiện thuận lợi cho việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định của mỗi nước.

"Các dự án trọng điểm như đường sắt, đường bộ cao tốc, logistics và cửa khẩu thông minh sẽ được ưu tiên triển khai nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và đầu tư, bảo đảm an ninh năng lượng", Bộ trưởng cho biết.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc ngày 14-17/4. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Nhà nước.

Tác giả: Thanh Tâm

Nguồn tin: vnexpress.net