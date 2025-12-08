Việt Nam có 'điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới 2025'

Toàn cảnh một phần cao nguyên đá Đồng Văn nhìn từ trên cao. Ảnh: Andy Trung.

Tối 6/12, tại Trung tâm Triển lãm Thế giới Bahrain, Lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch Thế giới World Travel Awards (WTA) 2025 diễn ra với sự tham dự của đại diện các tổ chức du lịch quốc tế, cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và báo chí đến từ hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại buổi lễ, WTA chính thức công bố Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang) là điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.

Đây là lần đầu Tuyên Quang có điểm đến được vinh danh ở nhóm giải thưởng văn hóa đẳng cấp thế giới. Thành tự này là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm vóc, năng lực cạnh tranh và vị thế ngày càng nổi bật của du lịch tỉnh trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Ông Phan Huy Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, cho biết danh hiệu là niềm tự hào của địa phương, đồng thời là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những nỗ lực gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản mà tỉnh theo đuổi trong nhiều năm.

"Đây cũng là động lực để Tuyên Quang tiếp tục hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới", ông Ngọc phát biểu tại sự kiện.

Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn sở hữu hệ giá trị nổi bật dựa trên ba trụ cột: địa chất, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Được UNESCO công nhận từ năm 2010, nơi đây lưu giữ lịch sử tiến hóa hơn 550 triệu năm của Trái đất, từng là dấu tích của các đại dương cổ với hệ thống hóa thạch trải dài từ Đại Cổ sinh, Trung sinh đến Tân sinh.

Các khối karst đồ sộ, di chỉ cổ sinh vật, hang động và lớp trầm tích xếp tầng qua hàng trăm triệu năm đã tạo nên "bảo tàng địa chất ngoài trời" hiếm có trên thế giới.

Bên cạnh giá trị địa chất, Cao nguyên đá Đồng Văn còn là vùng văn hóa đặc hữu của 17 dân tộc cùng chung sống. Không gian văn hóa bản địa thể hiện qua kiến trúc truyền thống, lễ nghi, tri thức dân gian, âm nhạc, ngôn ngữ và nghề thủ công, tạo nên chiều sâu văn hoá đa tầng.

Sự gắn kết bền chặt giữa thiên nhiên và cộng đồng cư dân qua hàng nghìn năm hình thành nên hệ sinh thái văn hoá đặc sắc, góp phần tạo nên sức hút khác biệt cho điểm đến.

Ra đời năm 1993, World Travel Awards được xem là một trong những hệ thống giải thưởng uy tín nhất của ngành du lịch thế giới. Sau hơn ba thập kỷ, WTA trở thành thang đo phản ánh chất lượng dịch vụ, sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng của các điểm đến trên bản đồ du lịch quốc tế.

