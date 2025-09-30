Cựu Tổng giám đốc SJC bị tuyên án nặng nhất vì hưởng lợi "khủng"

Bị cáo Lê Thúy Hằng chiếm hưởng số tiền hưởng lợi cao nhất

Ngày 30/9, TAND Tp.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn – Công ty SJC) cùng 15 đồng phạm về các sai phạm xảy ra tại SJC, gây thiệt hại cho Công ty này hơn 107 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thúy Hằng phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Theo HĐXX, quá trình xét xử các bị cáo đều nhận ra sai phạm. Lời khai của các bị cáo phụ hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và phụ hợp với nhau.

Từ đó, có cơ sở xác định, Công ty SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giao sản xuất, gia công lại vàng miếng móp méo, sản xuất vàng nhẫn SJC và bán vàng miếng SJC để bình ổn giá.

Dù NHNN giám sát chặt chẽ, nhưng lợi dụng sơ hở, bị cáo Hằng và các thuộc cấp vẫn đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng SJC trái quy định, rồi bán ra thị trường, thu lợi hàng chục tỷ đồng.

Cụ thể, bị cáo Lê Thúy Hằng đã chỉ đạo Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc) và Trần Tấn Phát (Phó Giám đốc Xưởng vàng) lập tờ trình "khống" nâng định mức hao hụt trong gia công vàng miếng.

Trên cơ sở tờ trình "khống", bị cáo Hằng chỉ đạo Trần Hiền Phúc (Kế toán trưởng Công ty SJC) soạn thảo, hợp thức ngày ban hành quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công.

Tất cả hồ sơ trên được trình cho Hằng để hằng phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt 0,0005 chỉ/1 sản phẩm và báo cáo NHNN tổng số vàng hao hụt trong việc gia công 10 tấn vàng.

Hành vi nêu trên của bị cáo Hằng bị xác định là chủ mưu trong việc tham ô 95,8521 lượng vàng, trị giá 8,4 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng chiếm hưởng 85,8521 lượng vàng trị giá 6,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bị cáo Lê Thúy Hằng còn chỉ đạo Nguyễn Thị Huệ - Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng mua vàng nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất 11.503,75 lượng vàng nhẫn SJC trái quy định.

Bị cáo Hằng cũng là người chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Trần Tấn Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN, sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định, gây thiệt hại tổng cộng hơn 95,7 tỷ đồng, trong đó cá nhân bị cáo Hằng hưởng lợi 73,5 tỷ đồng.

HĐXX nhận định, trong vụ án này bị cáo Lê Thúy Hằng giữ vai trò cao nhất trong vụ án, chiếm giữ số tiền hưởng lợi cao nhất nên phải chịu trách nhiệm hình sự cao hơn các bị cáo khác.

Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế định quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của doanh nghiệp nhà nước. Bị cáo Lê Thúy Hằng với chức vụ, quyền hạn Tổng giám đốc SJC và hiểu biết của mình về việc SJC được giao độc quyền sản xuất, kinh doanh vàng nhằm ổn định thị trường, nhưng vì vụ lợi, bị cáo Hằng đã cố ý lợi dụng, thực hiện hành vi trái quy định.

Nhiều bị cáo phạm tội với thủ đoạn tinh vi

Cũng theo HĐXX, trong quá trình gia công vàng, một số bị cáo như: Lê Thúy Hằng, Trần Tấn Phát, Mai Quốc Uy Viễn, Đoàn Lê Thanh,... đã có hành vi sử dụng thủ đoạn tinh vi để chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoài vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho NHNN sản xuất 6.255 lượng vàng miếng SJC trái quy định.

Hành vi này của các bị cáo đã "qua mặt" NHNN nhằm thu lợi bất chính. Do đó, cần áp dụng thêm tình tiết tăng nặng "dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội" đối với các bị cáo này.

Bị cáo Trần Tấn Phát giữ vài trò chỉ sau bị cáo Lê Thúy Hằng và bị tuyên mức án cao thứ hai trong vụ án này.

Ngoài tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trên, HĐXX còn xác định các bị cáo phạm tội có tổ chức, cấu kết chặt chẽ với nhau.

Trong đó bị cáo Lê Thúy Hằng đóng vai trò chủ mưu, chỉ đạo; các thuộc cấp đóng vai trò thực hành, giúp sức. Hành vi phạm tội của các bị cáo được thực hiện nhiều lần, trong thời gian dài, với cùng một phương thức nên phải áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự này.

Quá trình lượng hình, HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết cho các bị cáo như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra giải quyết nhanh chóng vụ án. Quá trình công tác, nhiều bị cáo được tặng nhiều giấy khen, bằng khen.

Một số bị cáo có nhân thân tốt, hoàn cảnh khó khăn, đã chủ động nộp lại tiền để khắc phục một phần hậu quả vụ án…để xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt.

Từ các nhận định trên, HĐXX quyết định tuyên phạt Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC) 17 năm tù về tội Tham ô tài sản và 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.

Cùng bị tuyên phạm 2 tội nêu trên, HĐXX tuyên phạt Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc xưởng vàng, Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 15 năm tù; Trần Tấn Phát (cựu Phó giám đốc xưởng vàng) 22 năm 6 tháng tù; Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh miền Trung) 16 năm tù và Đoàn Lê Thanh (cựu nhân viên Xí nghiệp Nữ trang Tân Thuận) 12 năm tù.

Nhóm bị cáo gồm: Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC); Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC Chi nhánh miền Trung); Nguyễn Thị Mỹ Liên (cựu thủ quỹ cửa hàng vàng SJC 193 Hùng Vương thuộc Chi nhánh miền Trung) cùng lãnh mức án 3 năm tù; Nguyễn Thị Thu Hiền (Cửa hàng trưởng cửa hàng SJC 193 Hùng Vương thuộc SJC Chi nhánh miền Trung) bị tuyên 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Lộc Mận (cựu nhân viên SJC Chi nhánh miền Trung) lãnh án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội Tham ô tài sản.

Tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Huệ (cựu Giám đốc SJC Chi nhánh Hải Phòng) 6 năm tù; Phan Xuân Huy (cựu nhân viên kỹ thuật SJC Chi nhánh miền Trung) 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (cựu thủ quỹ SJC Chi nhánh miền Trung); Trương Công Ánh (cựu nhân viên Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) cùng mức án 3 năm tù; Võ Hữu Phú (cựu nhân viên xí nghiệp nữ trang Tân Thuận thuộc SJC) 3 năm tù treo và Trần Ngọc Minh Thư (cựu Trưởng phòng kinh doanh vàng SJC) 2 năm tù treo về cùng tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tác giả: Võ Công Thư

Nguồn tin: nguoiduatin.vn