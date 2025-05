VIDEO: Xe tải tông xe máy, 2 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 25 phút ngày 6-5, tại Km707+230, đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

Your browser does not support the video tag.

Video ghi lại diễn biến vụ tai nạn. Nguồn: MXH

Lúc này, xe ô tô tải BKS 21H – 37.xx khi lưu thông hướng Huyện Anh Sơn đi huyện Tân Kỳ đã va chạm với xe máy BKS 37M1-00.xx lưu thông cắt ngang đường.

Cú va chạm mạnh khiến người đàn ông điều khiển xe máy bị ô tô cán, đè lên người tử vong tại chỗ. Người phụ nữ ngồi sau xe máy bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Tại hiện trường, xe máy dập nát nằm dưới xe ô tô tải.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động