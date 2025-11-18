Video trùm cờ bạc trực tuyến nổ súng trốn chạy ngay trong sân tòa án ở Campuchia

Video: Khmer Timer - Media
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ
Khmer Times đưa tin một trùm cờ bạc trực tuyến - đã nhận khẩu súng từ người phụ nữ đứng đợi trong sân tòa án tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), sau đó nổ súng trốn chạy. Vụ việc hy hữu xảy ra vào sáng ngày 18-11.
