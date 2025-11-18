Thời gian:
Video trùm cờ bạc trực tuyến nổ súng trốn chạy ngay trong sân tòa án ở Campuchia

Khmer Times đưa tin một trùm cờ bạc trực tuyến - đã nhận khẩu súng từ người phụ nữ đứng đợi trong sân tòa án tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), sau đó nổ súng trốn chạy. Vụ việc hy hữu xảy ra vào sáng ngày 18-11.

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ

