VIDEO: Nam thanh niên tóc vàng ch.ặ.n xe ô tô, h.à.n.h h.u.n.g tài xế

Chiều 8-3, lãnh đạo phường Ngọc Sơn (quận Kiến An, TP Hải Phòng) cho biết Công an phường Ngọc Sơn đang tạm giữ thanh niên tóc vàng chặn đường hành hung tài xế xe ôtô BKS 15k-360.xx, trên đường Phan Đăng Lưu (quận Kiến An) vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh người đàn ông tóc vàng chặn xe, hành hung một tài xế ngay trên đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, trưa 8-3, trên mạng xã hội Facebook xôn xao đoạn clip lan truyền về việc nam thanh niên tóc vàng hoe hành hung 1 tài xế xe ôtô khác sau va chạm giao thông trên đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Theo đoạn clip, nam thanh niên tóc vàng điều khiển xe ô tô 5 chỗ màu ghi, BKS 20A-007.xx bất ngờ vượt lên chặn đầu xe ô tô 5 chỗ màu trắng BKS 15K-360.xx. Sau đó, nam thanh niên tóc vàng liên tục chửi bới, đấm đá tài xế đang ngồi trên xe ô tô 15K-360.xx.

Clip ghi lại cảnh tài xế xe BKS 15k-360.xx bị thanh niên tóc vàng điều khiển xe ô tô 20A-007.xx chặn đường, chửi bới và hành hung

Cũng theo clip ghi lại, thanh niên tóc vàng còn có hành vi dùng một vật giống tuýp sắt đánh tới tấp vào tài xế xe ôtô BKS 15k-360.xx.

Nhiều người dân can ngăn cũng bị thanh niên tóc vàng hành hung, đánh trả. Ngay sau đó, đối tượng bị khống chế và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, khi có lực lượng Cảnh sát giao thông xuất hiện, nam thanh niên này vẫn nói chuyện với thái độ ngông cuồng.

Theo những người chứng kiến, vụ việc xảy ra lúc 10 giờ 50 phút, ngày 8-3, tại đường Phan Đăng Lưu, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, có thể xuất phát từ nguyên nhân mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông.

