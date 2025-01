VIDEO: Nam thanh niên đi ôtô bất ngờ tát nhân viên cây xăng liên tiếp

Ngày 15-1, một đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một nam thanh niên lái ôtô màu trắng có hành vi đánh người tại một cây xăng ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhân viên cây xăng bất ngờ bị đánh liên tiếp. Nguồn: Minh Đức.

Theo nội dung clip, nam thanh niên dừng xe ở cây xăng rồi bước xuống bất ngờ tát vào mặt một nhân viên cây xăng đang phục vụ khách hàng. Không dừng lại ở đó, thanh niên tiếp tục có những lời lẽ thô tục và tát thêm nhiều lần vào mặt nhân viên, trong khi nạn nhân không có phản ứng chống trả. Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh.

Theo thông tin ban đầu, nhân viên cửa hàng xăng dầu bị đánh là anh P.Đ.V. (37 tuổi, ngụ huyện Diễn Châu, Nghệ An). Người thân của anh V. cho biết sau sự việc bị hành hung, anh V. rất hoảng loạn.

Theo lời kể của anh V., nguyên nhân xuất phát từ việc sáng 14-1, người đàn ông vào cửa hàng để đổ xăng. Cho rằng nhân viên bơm xăng thiếu, người này đã cự cãi và được anh V. giải thích. Tuy nhiên, đến buổi chiều tối cùng ngày, người đàn ông quay lại đánh anh V. như diễn biến trong đoạn video.

Hiện, sự việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

