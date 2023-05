Video: Lời khai "tú bà" môi giới mại dâm người dưới 18 tuổi

Theo hồ sơ vụ án, hai cháu P. và T. (chưa đủ 18 tuổi) có đến quán của Hà Thị Hương (SN 1982, trú tại xã Điền Thượng, huyện Bá Thước; tạm trú tại thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) làm thuê.

Tú bà môi giới bán dâm giá 300 nghìn đồng/lượt. (Nguồn Công an Thanh Hóa)

Vào tối ngày 25/5/2023, Hương đã làm trung gian, môi giới để hai cháu P. và T. bán dâm cho hai người đàn ông với giá 300 nghìn đồng/người.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Thành đã tạm giữ Hà Thị Hương về hành vi môi giới mại dâm. Hai người đàn ông mua dâm cũng đã bị tạm giữ để điều tra.

Tác giả: Quốc Huy

Nguồn tin: congly.vn