VIDEO: Lở núi kinh hoàng vùi lấp nhiều nhà dân

Tối 9-9, thông tin từ UBND xã Tân Phượng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết vào khoảng 15 giờ cùng ngày đã xảy ra sạt lở núi tại thôn Khe Bín, xã Tân Phượng khiến 4 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.

Vụ sạt lở khiến 2 người mất tích là ông T.K.L. (SN 1977) và con gái T.T.L. (SN 2003). Những người ở 3 gia đình còn lại đã kịp thời di dời, không thiệt hại về người.

Khoảnh khắc lở núi kinh hoàng vùi lấp 4 nhà dân ở Yên Bái. Nguồn: Facebook

Hiện, lực lượng chức năng của xã đã tiếp cận được hiện trường. Tuy nhiên, thời tiết mưa lớn, lượng đất đá nhiều, chưa có phương tiện máy móc nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Được biết, đến thời điểm 17 giờ 30 phút ngày 9-9, tại huyện Lục Yên, mưa lớn đã làm 2 người tử vong, 4 người bị thương và 2 người mất tích. Mưa lũ làm hơn 100 nhà dân bị hư hỏng, gần 400 ha diện tích cây rau màu, nông nghiệp bị thiệt hại, 13 ha ao nuôi trồng thủy sản bị tràn.

