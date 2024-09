Video: Lãnh đạo Bộ NN-PTNT chỉ đạo ứng phó bão số 3 tại Thanh Hóa

Trưa nay 7-9, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đã tới kiểm tra công tác phòng chống bão tại tỉnh Thanh Hóa, cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa - ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - đi thị sát khu vực đê biển xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa.

Tại đây, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao công tác ứng phó, phòng chống bão số 3 của tỉnh Thanh Hóa.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chỉ đạo công tác chống bão số 3 tại Thanh Hóa

Thứ trưởng đề nghị Thanh Hóa sớm triển khai thu hoạch lúa với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để ứng phó với việc có thể xảy ra mưa lũ sau hoàn lưu bão số 3.

Về tuyến đê sạt lở, ông Tiến đề nghị Thanh Hóa chỉ đạo ứng trực phòng sự cố, đồng thời bố trí vốn để nhanh chóng đầu tư xây dựng kiên cố tuyến đê nhằm bảo vệ làng mạc bên trong, góp phần phát triển du lịch địa phương.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thị sát tuyến đê sạt lở, xâm thực tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đề nghị tỉnh Thanh Hóa duy trì phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng ứng phó với bão số 3 đang đổ bộ.

Được biết, đoạn đê biển xâm thực mạnh tại xã Hoằng Trường dài khoảng 1,1 km. Tình trạng xâm thực, xói lở tại đây diễn ra rất nhanh, nguy hiểm, nếu không sớm được khắc phục sẽ ảnh hưởng tới đời sống của người dân địa phương.

Đoạn đê biển xâm thực sâu vào đất liền

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 12 giờ trưa 7-9, tại Thanh Hóa đang có mưa rất to, khu vực ven biển đã có gió mạnh, sóng biển đang dâng cao.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, tính đến trưa ngày 6-9, toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hoạch được 23.847 ha/112.459 ha lúa thu mùa gieo trồng (đạt 20,9%), còn lại 19.272,2 ha lúa chín từ 80% trở lên chưa thu hoạch.

Bộ đội giúp dân gặt lúa chạy bão ở Thanh Hóa

Hiện, tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo người dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa thu mùa để ứng phó với hoàn lưu bão có thể gây mưa lớn, ngập lụt.

Tin bão khẩn cấp, phát lúc 11 giờ từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hồi 10 giờ ngày 7-9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Ninh - Thái Bình, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/giờ. Bản tin cũng dự báo cho đến khi bão suy yếu và tan dần vào tối 8-9 vẫn di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc như hiện nay.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động