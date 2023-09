Video: Hồi hộp cảnh người dân cứu bé gái rơi từ tầng 4 chung cư

Your browser does not support the video tag.

Đoạn video được ghi lại vào ngày 10/9 tại Quán Vân, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Bé gái và bà ngoại đang ở nhà. Bà ngoại đã lớn tuổi, sơ suất nên cháu bé trèo qua cửa sổ.

Người đàn ông ở tầng dưới đang cùng vợ làm bánh bao thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu từ ngoài cửa sổ, ông nhanh chóng chạy xuống nhà và lao đến hiện trường.

Ngẩng đầu lên, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang dùng hai tay ôm cửa sổ, ngón chân bám vào mép kính, nằm ngoài cửa sổ tầng 4, tình thế rất nguy kịch. Ông vừa hướng dẫn người dân tầng 1 rút móc treo đã căng ra, vừa la hét gọi vợ nhanh chóng lấy chăn bông.

Sau khi chăn được mang đến, người đàn ông bảo người dân nắm lấy 4 góc rồi căng ra. Chăn được kéo ra không lâu thì đứa trẻ rơi xuống, may mắn không bị thương.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn