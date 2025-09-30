VIDEO: Công an xã liên tiếp cứu các nạn nhân giữa dòng nước lũ

Ngày 29-9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết lực lượng Công an xã trên địa bàn đã kịp thời cứu được nhiều nạn nhân trong mưa lũ.

Lực lượng công an cứu vớt người phụ nữ giữa dòng nước lũ. Ảnh: Gif

Chiều cùng ngày, đại úy Nguyễn Văn Quỳnh, cán bộ Công an xã Yên Lập, trong lúc làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân đã phát hiện chị Tr.Th.H. (SN 1982, trú tại khu Bến Sơn, xã Yên Lập) bị nước lũ cuốn tại khu vực Chùa 11. Ngay lập tức, đại úy Quỳnh lao xuống dòng nước, cùng lực lượng Công an xã triển khai cứu hộ, đưa nạn nhân lên bờ. Sau đó, nạn nhân được xe chuyên dụng đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập cấp cứu. Hiện sức khỏe chị H. dần ổn định.

Khoảng 18 giờ 45 phút cùng ngày, em Tr.M.C. (SN 2007, trú tại khu Đình, xã Yên Lập) điều khiển xe máy từ nhà ra Quốc lộ 70B, khi đến đoạn đường liên thôn thuộc khu Đình thì xe chết máy giữa dòng nước chảy xiết. Em C. bị cuốn trôi khoảng 110 m nhưng may mắn bám được vào cành cây.

Người phụ nữ may mắn được lực lượng công an cứu kịp thời. Video: Công an Phú Thọ

Nhận tin báo, đại úy Hà Văn Sang, cán bộ Công an xã Yên Lập, cùng ông Nguyễn Viết Hà, cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã, đã dùng thuyền phao tiếp cận hiện trường. Với sự hỗ trợ của lực lượng và người dân trên bờ, các nạn nhân được giải cứu an toàn.

