Vị trí đặt sofa phòng khách 'kích hoạt' may mắn cho gia chủ

Trong tổng thể ngôi nhà, phòng khách luôn được xem là “trái tim” nơi tiếp đón khách, sum họp gia đình và cũng là khu vực thu hút vượng khí. Chính vì vậy, việc bố trí nội thất, đặc biệt là ghế sofa, món đồ chiếm diện tích lớn và có vai trò trung tâm cần được cân nhắc kỹ lưỡng theo các nguyên tắc phong thủy.

Vị trí đặt ghế sofa chuẩn phong thủy tránh vận xui, hút tài lộc cho gia chủ (Ảnh minh họa)

Đặt ghế sofa ở vị trí cát lành để thu hút năng lượng tích cực

Ghế sofa là nơi cả gia đình quây quần mỗi ngày, tượng trưng cho sự gắn kết và ổn định. Vì vậy, vị trí đặt sofa cần nằm ở khu vực có phong thủy tốt để giúp gia đình hấp thụ nguồn năng lượng tích cực, từ đó mang lại sức khỏe, bình an và may mắn.

Theo quan niệm phong thủy, những hướng tốt cho phòng khách thường là Đông, Đông Nam, Nam và Bắc. Khi đặt ghế sofa tại các vị trí này, gia chủ có thể tận dụng được dòng khí tốt, góp phần cải thiện vận khí và tạo nền tảng vững chắc cho cuộc sống gia đình.

Sofa cần có điểm tựa vững chắc để tạo cảm giác an toàn

Một trong những nguyên tắc quan trọng trong phong thủy là “tọa sơn hướng thủy”, nghĩa là phía sau cần có điểm tựa vững chắc. Áp dụng vào không gian phòng khách, ghế sofa nên được đặt sát tường thay vì để lơ lửng giữa phòng.

Việc có “điểm tựa” phía sau không chỉ mang ý nghĩa phong thủy về sự hỗ trợ, quý nhân phù trợ trong sự nghiệp mà còn tạo cảm giác an tâm, ổn định cho người sử dụng. Ngược lại, nếu sofa đặt gần cửa ra vào, cửa sổ hoặc hành lang mà không có điểm tựa, sẽ tạo cảm giác trống trải, thiếu an toàn và dễ ảnh hưởng đến tài vận.

Tránh đặt ghế sofa dưới dầm nhà gây áp lực vô hình

Trong phong thủy, xà nhà hay dầm trần được xem là yếu tố mang lại áp lực nếu nằm ngay phía trên vị trí ngồi. Khi ghế sofa đặt dưới dầm, người ngồi bên dưới dễ cảm thấy căng thẳng, bí bách, lâu dài ảnh hưởng đến tinh thần và vận khí.

Không chỉ vậy, dầm trần còn được cho là cản trở dòng chảy năng lượng tích cực, khiến may mắn khó hội tụ. Nếu không thể thay đổi vị trí sofa, gia chủ nên cân nhắc thiết kế trần giả để che đi phần dầm, giúp không gian trở nên hài hòa hơn.

Không đặt ghế sofa đối diện trực tiếp cửa chính

Một lỗi phong thủy phổ biến trong phòng khách là đặt ghế sofa thẳng hàng với cửa chính. Cách bố trí này tạo ra thế “xung trực”, khiến luồng khí từ ngoài đi vào tác động trực tiếp đến người ngồi, dễ gây bất ổn về tài chính và sức khỏe.

Để hóa giải, gia chủ có thể sử dụng vách ngăn, bình phong hoặc bố trí một khoảng đệm như hành lang nhỏ giữa cửa và sofa. Điều này giúp điều tiết luồng khí, giữ lại năng lượng tốt và hạn chế tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Hạn chế đặt gương phía sau ghế sofa

Gương là vật dụng phổ biến trong thiết kế nội thất hiện đại nhờ khả năng tạo hiệu ứng không gian rộng rãi. Tuy nhiên, trong phong thủy, việc đặt gương phía sau ghế sofa lại là điều không nên.

Khi ngồi trên sofa, hình ảnh phản chiếu phía sau có thể tạo cảm giác bất an, mất tập trung. Đồng thời, gương còn được cho là có khả năng phản xạ năng lượng, làm phân tán vượng khí và ảnh hưởng đến sự ổn định của gia đình. Vì vậy, khu vực phía sau sofa nên là tường kín hoặc trang trí bằng tranh, kệ nhẹ nhàng thay vì gương.

Ưu tiên sofa có thiết kế góc để giữ tài lộc

Hình dáng của bộ sofa cũng đóng vai trò quan trọng trong phong thủy. Những bộ sofa có thiết kế dạng chữ U hoặc chữ L, với hai bên “ôm” vào nhau, được xem là lý tưởng vì tạo thế tụ khí.

Phần lõm ở giữa bộ sofa giống như một “trung tâm năng lượng”, giúp giữ lại tài lộc và may mắn. Trong khi đó, hai bên tay vịn tượng trưng cho sự che chở, bảo vệ gia chủ. Ngược lại, sofa đặt thẳng hàng hoặc thiếu góc tựa sẽ làm giảm khả năng tích tụ năng lượng, ảnh hưởng đến vận may.

Ngay cả với không gian nhỏ, gia chủ vẫn nên ưu tiên lựa chọn sofa góc hoặc bố trí thêm ghế đơn để tạo cảm giác cân đối, đầy đủ.

Việc bố trí ghế sofa trong phòng khách không chỉ đơn thuần là câu chuyện thẩm mỹ mà còn liên quan mật thiết đến phong thủy và vận khí của cả gia đình. Vị trí phù hợp sẽ giúp không gian sống trở nên hài hòa, mang lại cảm giác an toàn, đồng thời thu hút tài lộc và may mắn.

Tác giả: Hoàng Ly

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn