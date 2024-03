Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Cuối năm 2023, ngành giáo dục Trung Quốc chứng kiến tình trạng đóng cửa, sáp nhập trường mẫu giáo, nhà trẻ gia tăng trên toàn quốc.

Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021. Việc đóng cửa các nhà trẻ được cho là có nguyên nhân phần lớn xuất phát từ tỉ lệ sinh giảm. Số trẻ sơ sinh trong một năm là một trong những yếu tố dự báo số lượng trẻ đi học mẫu giáo ba năm sau.

Năm 2023, chỉ có 9 triệu trẻ sơ sinh ra đời, thấp hơn 1.600.000 trẻ so với năm 2021. Số trường đóng cửa nhiều nhất là ở khu vực nông thôn, khu vực có dân cư di cư ra thành thị nhiều.

Qiao Jinzhong, Giáo sư tại học viện Nghiên cứu giáo dục đại học thuộc Khoa Giáo dục của Đại học Sư phạm Bắc Kinh, dự đoán trong năm 2035, Trung Quốc chỉ cần khoảng 92.800 trường tiểu học, giảm từ mức 144.200 trường vào năm 2020. Bên cạnh đó, nhu cầu đối với các trường trung học cơ sở sẽ giảm 3.800 trường, xuống còn 47.900 trường.

Ông Ding Changfa, Giáo sư kinh tế tại Đại học Hạ Môn, chỉ ra các trường đại học top đầu sẽ không gặp vấn đề gì trong việc tuyển sinh, trong khi các cơ sở bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là các trường tư thục, bao gồm các trường cao đẳng nghề và đại học. Ông đồng thời cho biết thêm một số trường cao đẳng công lập thiếu các đặc điểm khác biệt và khả năng cạnh tranh cũng có thể gặp khó khăn trong tuyển sinh.

Một điểm đáng chú ý nữa là hầu hết trường mầm non đóng cửa là do tư nhân quản lý do không đủ học sinh và/hoặc chưa đạt chuẩn. Gần đây, Trung Quốc đã tăng cường xây nhà trẻ công lập, nhà trẻ phi lợi nhuận để khuyến khích người trẻ sinh con. Áp lực học phí và tìm trường mẫu giáo cho con đi học đã bớt nặng nề hơn tại phần lớn các thành phố lớn khi Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ một phần kinh phí cho bậc học mầm non.

Thực trạng đóng cửa trường mẫu giáo tăng đồng nghĩa với việc ngày càng có nhiều giáo viên mẫu giáo phải tìm kiếm công việc khác. Theo Giáo sư Qiao, năm 2035, quốc gia sẽ dư thừa khoảng 1,5 triệu giáo viên tiểu học và 370.000 giáo viên trung học dựa trên tỉ lệ giáo viên-học sinh hiện tại.

Trái ngược với mẫu giáo, nhu cầu về dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi hiện đang vượt xa nguồn cung. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia, năm 2023, Trung Quốc hiện có khoảng 40 triệu trẻ dưới 3 tuổi trong khi chỉ 5,5% trong số đó đến nhà trẻ thì hơn 35% gia đình có trẻ đang trong độ tuổi tập đi muốn sử dụng dịch vụ giữ trẻ. Các chuyên gia chỉ ra phương án tốt nhất cho các trường mẫu giáo và giáo viên dư thừa là mở thêm dịch vụ chăm sóc trẻ dưới 3 tuổi.

Tác giả: Minh Hoa

Nguồn tin: nguoiduatin.vn