Vì sao trẻ thường xuyên chớp mắt?

Trên thực tế, tình trạng này khá phổ biến ở trẻ nhỏ và có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

Mỏi mắt, khô mắt

Việc trẻ dành quá nhiều thời gian cho tivi, điện thoại hay máy tính, đặc biệt trong các kỳ nghỉ, dễ khiến mắt bị quá tải. Khi phải điều tiết liên tục trong thời gian dài, mắt sẽ trở nên khô, mỏi, từ đó dẫn đến chớp mắt nhiều hơn. Không chỉ vậy, thói quen này còn làm tăng nguy cơ cận thị sớm. Vì thế, xây dựng thói quen sử dụng mắt hợp lý chính là “chìa khóa” để cải thiện tình trạng này.

Ảnh minh hoạ

Các bệnh viêm nhiễm ở mắt

Một số bệnh lý như viêm kết mạc, viêm giác mạc chấm hay quặm lông mi có thể khiến trẻ cảm thấy cộm, ngứa, từ đó chớp mắt liên tục để giảm khó chịu. Đặc biệt, vào mùa xuân – hè, viêm kết mạc dị ứng ở trẻ rất dễ gặp và là nguyên nhân hàng đầu trong nhóm này. Nếu thấy mắt trẻ đỏ, chảy nước mắt hoặc có biểu hiện bất thường, phụ huynh nên đưa trẻ đi khám sớm.

Tật khúc xạ chưa được phát hiện

Những vấn đề như loạn thị, lác ẩn… cũng có thể khiến trẻ phải chớp mắt nhiều để điều chỉnh tầm nhìn. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, trẻ cần được kiểm tra thị lực để xác định chính xác nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Thói quen xấu hình thành vô thức

Ở giai đoạn phát triển, hệ thần kinh của trẻ rất nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài. Một số trẻ có thể hình thành thói quen chớp mắt mà không liên quan đến bệnh lý. Trong trường hợp này, điều quan trọng là cha mẹ không nên quá chú ý hay liên tục nhắc nhở, vì điều đó có thể khiến trẻ căng thẳng hơn. Thay vào đó, việc “làm ngơ có kiểm soát” thường giúp tình trạng tự cải thiện sau 1–2 tháng.

Rối loạn tic (giật cơ)

Chớp mắt cũng có thể là một biểu hiện của rối loạn tic. Khi đó, trẻ thường kèm theo các động tác khác như nhăn mũi, cau mày, nhún vai hoặc phát ra âm thanh bất thường. Nguyên nhân thường liên quan đến căng thẳng tâm lý, áp lực học tập, kỳ vọng từ gia đình hoặc trạng thái lo âu kéo dài. Những trường hợp này cần được thăm khám chuyên khoa thần kinh để can thiệp kịp thời.

Không phải mọi trường hợp trẻ chớp mắt nhiều đều là bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, vì nguyên nhân có thể đơn lẻ hoặc kết hợp nhiều yếu tố, cha mẹ không nên chủ quan. Việc chăm sóc cần toàn diện như giảm áp lực tâm lý cho trẻ, điều chỉnh thời gian sử dụng thiết bị điện tử, xây dựng thói quen sinh hoạt khoa học, đảm bảo dinh dưỡng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ khi cần thiết.

Tác giả: Thảo Ly

Nguồn tin: giadinhonline.vn