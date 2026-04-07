Vì sao Thái Lan không có cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Hoàng Hên?

Quan điểm của Madam Pang

ĐT Thái Lan tiếp tục đứng vị trí số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA, khi ở hạng 93 thế giới. Điều đó một phần xuất phát từ chiến thắng nghẹt thở 2-1 của “Bầy voi chiến” trước Turkmenistan ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Theerathon Bunmathan xứng đáng là người hùng của ĐT Thái Lan. Cầu thủ 36 tuổi là tác giả của 2 đường chuyền quyết định mang về 2 bàn quan trọng cho đội bóng xứ chùa vàng. Ở ngưỡng bên kia sườn dốc sự nghiệp, Bunmathan đã và đang “gánh” ĐT Thái Lan, từ mặt trận khu vực đến châu lục, mỗi khi HLV và Liên đoàn cần đến anh.

Câu hỏi đặt ra rằng vài năm tới, khi Bunmathan giã từ sự nghiệp cầu thủ, bóng đá Thái Lan liệu có ai đủ khác năng làm “đầu tàu”? Đã có những quan điểm cho rằng Thái Lan nên nhập tịch cầu thủ ngoại, như cách mà Việt Nam chọn lọc và trao cơ hội cho Xuân Son và Hoàng Hên. Dẫu vậy trong phát biểu mới nhất, Madam Pang - nữ chủ tịch LĐBĐ Thái Lan lại không lựa chọn hướng đi như vậy.

“Cầu thủ khoác áo đội tuyển Thái Lan nên có dòng máu Thái", trang BallThai dẫn lời Madam Pang. “Cầu thủ nhập tịch không có gốc gác thì sẽ không đại diện cho bản sắc Thái Lan. Việt Nam và nhiều đội tuyển trong khu vực đang theo đuổi mô hình nhập tịch cầu thủ, nhưng Thái Lan sẽ chỉ làm vậy với những cầu thủ mang dòng máu Thái”.

Khó có cầu thủ nhập tịch giỏi

Song song với quan điểm từ Madam Pang, bóng đá Thái Lan cũng không dễ tìm ra ngoại binh đáp ứng nhiều tiêu chí để có thể sử dụng tại cấp ĐTQG như: Năng lực, thời gian gắn bó với Thái Lan từ 5 năm trở lên cũng như tuổi nghề ở diện 27-29 tuổi.

Đồng ý số lượng cầu thủ ngoại trình độ cao đang chơi bóng tại Thái Lan lớn gấp nhiều lần so với Việt Nam hay Malaysia. Nhưng đại đa số đều không gắn bó quá dài với nền bóng đá này. Triết lý tìm kiếm, tuyển chọn, chuyển nhượng liên tục ngoại binh đẳng cấp, có phong độ cao từ các CLB vô hình trung khiến không nhiều “Tây” gắn bó lâu dài hoặc có thể trụ lại ở Thai League.

Theo một chuyên gia nghiên cứu về bóng đá Đông Nam Á, hầu hết các CLB nhóm đầu của Thái Lan chủ trương mua ngoại binh vốn được kiểm chứng năng lực. Ví dụ như Brazil, nhiều gương mặt cần thi đấu ít nhất đến Serie B (giải hạng hai) hoặc Serie A (giải VĐQG). Đồng nghĩa, đa phần cái tên này nếu đến Thai League thì đã ở ngưỡng 25-26 tuổi. Như vậy trên lý thuyết, họ chỉ có thể nhập tịch và chơi cho ĐT Thái Lan khi đã ngoài 30. Xét toàn bộ số ngoại binh đang thi đấu tại Thai League, những gương mặt chơi bóng liên tục trên 5 năm gần như đã 35-36 tuổi.

Tính diện rộng, trong danh sách ngoại binh 3 mùa giải vừa qua ở Thái Lan, duy chỉ 1 cầu thủ chơi liên tiếp 5 năm và dưới 30 tuổi. Đó là Veljko Filipovic, người đã không còn hiện diện ở Thai League.

Trung vệ cao 1m94 bị từ chối nguyện vọng nhập tịch Thái Lan Victor Cardozo, trung vệ cao 1m94 đã thi đấu ở Thái Lan trong 11 năm liên tiếp. Cầu thủ người Brazil từng bày tỏ nguyện vọng nhập tịch Thái Lan vào năm 2021, với khát khao thi đấu cho ĐTQG. Thời điểm này cũng là lúc Thái Lan chông chênh về thành tích. HLV trưởng lúc bấy giờ là Akira Nishino chuẩn bị sa thải. Tuy nhiên, Thái Lan nhất định gác lại nguyện vọng nhập tịch từ Cardozo. Thay vào đó, đội tuyển này tiếp tục sử dụng nguồn lực nội và 1 phần Thái kiều. 1 tháng sau khi sa thải Nishino, Thái Lan bổ nhiệm Mano Polking. Ông thầy này thuyết phục Chanathip, Bunmathan trở lại và giúp Thái Lan vô địch AFF Cup 2 năm liên tiếp. Về phần mình, Cardozo vẫn chơi bóng cho Thái Lan đến hiện tại nhưng vẫn chưa được nhập tịch Thái Lan.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn