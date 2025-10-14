Gia hạn việc tạm đình chỉ hiệu trưởng tại Đà Lạt liên quan vụ 'thực phẩm bẩn'

Bữa ăn bán trú ở Trường tiểu học Trưng Vương (Đà Lạt) - Ảnh: M.V.

Ngày 13-10, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt cho biết đã gia hạn tạm đình chỉ công tác đổi với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương - thêm 15 ngày, để tiếp tục phục vụ xác minh liên quan bữa ăn bán trú nghi sử dụng "thực phẩm bẩn".

Trước đó UBND phường đã quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày làm việc đối với bà Nga, tính từ 24-9. Đến nay thời hạn đã kết thúc, nên địa phương quyết định gia hạn nhằm bảo đảm quá trình kiểm tra, làm rõ diễn ra khách quan, đầy đủ.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tổ bếp bán trú năm học 2024 - 2025 và một số phụ huynh tố cáo Trường tiểu học Trưng Vương để nhà cung cấp đưa thực phẩm không bảo đảm chất lượng vào bếp, ảnh hưởng bữa ăn của 720 học sinh.

Trong các báo cáo gửi chính quyền, nhà trường từng nêu một số lô hàng "có dấu hiệu bất thường" như thịt luộc lên đổi màu, tôm đen đầu, bò viên nghi đông lạnh, xương có mùi.

Phía trường khẳng định lô thực phẩm nghi ngờ đã được trả lại hoặc thay món và có lưu mẫu theo quy định, trong khi người tố cáo cho rằng đã có lô được nấu cho học sinh.

Trên địa bàn phường, đoàn kiểm tra liên ngành đã được thành lập, kiểm tra 30 ngày kể từ 22-9 đối với toàn bộ bếp bán trú và công tác an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung kiểm tra gồm hồ sơ nhà cung cấp, hợp đồng, nguồn gốc thực phẩm, quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu, điều kiện kho bếp, nhân sự, cùng việc thu - chi ngoài ngân sách liên quan bán trú.

Liên quan hoạt động nhà trường, Trường tiểu học Trưng Vương đã tạm dừng bữa ăn bán trú từ 22-9 do các nhà cung cấp xin ngừng giao thực phẩm.

Liên quan vụ việc này, tối 19-9 Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, yêu cầu Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt kiểm tra, xác minh, đồng thời chấn chỉnh toàn tỉnh công tác tổ chức bữa ăn học đường.

Tại hội nghị trực tuyến ngày 23-9, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười phê bình việc xử lý chậm, yêu cầu công an, y tế và chính quyền địa phương vào cuộc làm rõ chất lượng bữa ăn, chất lượng thực phẩm và trách nhiệm người đứng đầu.

Tác giả: M.V

Nguồn tin: tuoitre.vn