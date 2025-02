Vì sao chồng Từ Hy Viên từ bỏ quyền thừa kế tài sản "khủng"?

Dưới đây là nguyên văn tâm thư của Koo Jun Yup: Lời đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã thương tiếc Hy Viên. Tôi đang trải qua nỗi buồn, nỗi đau không lời nào có thể diễn tả được. Đây là giai đoạn khó khăn, đau đớn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không còn đủ sức để lên tiếng và tôi thực sự cũng không muốn nói bất kỳ điều gì vào thời điểm này. Gia đình chúng tôi vẫn đang đối mặt với nỗi đau mất đi người thân. Nhưng một số người lại như quái vật chỉ trích gia đình chúng tôi, làm tổn thương tình yêu thương của gia đình chúng tôi. Có người giả vờ đau khổ đi trong mưa, có người cố ý phá hoại hình ảnh gia đình chúng tôi khi tung tin đồn thất thiệt về bảo hiểm, tiền bạc khiến gia đình chúng tôi mang tiếng xấu. Tôi không nghĩ trên đời này lại có loại người xấu xa đến như vậy. Xin hãy dừng lại đi, hãy để Hy Viên của chúng tôi yên nghỉ. Nếu làm được như vậy, tôi xin chân thành cảm ơn. Về những di sản quý báu mà Hy Viên để lại, tôi cũng xin được nói rõ. Đầu tiên, tài sản thừa kế đều do Hy Viên kiếm được bằng mồ hôi, xương máu của cô ấy. Đó là thứ cô ấy muốn mang về cho gia đình thân yêu của mình. Vì vậy, tôi sẽ trao toàn bộ quyền thừa kế của mình cho mẹ của Hy Viên. Về 2 con của Hy Viên, tôi không muốn bất kỳ kẻ xấu nào có thể tiếp xúc, lợi dụng bọn trẻ. Tôi sẽ nhờ luật sư, đồng thời thực hiện các pháp pháp lý để bảo vệ 2 con của Từ Hy Viên, giúp bọn trẻ lớn lên trong môi trường lành mạnh và an toàn. Khoảng thời gian tôi ở bên Hy Viên không gì trên thế gian này có thể thay thế được. Đó là một món quà vô giá. Do đó, tôi muốn bảo vệ tất cả những gì Hy Viên yêu quý nhất. Đây là điều cuối cùng tôi nên làm và phải làm cho cô ấy. Một lần nữa, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới những người đã thương tiếc, dành tình cảm cho Hy Viên. Tình yêu vĩnh cửu Hy Viên - Koo Jun Yup