Vì nợ tiền, nam thanh niên mang dao đi cướp điện thoại di động

Ngày 27/5/2024, Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa chủ trì phối hợp với Công an thành phố Vinh phá thành công chuyên án, bắt đối tượng Vũ Văn Đức (SN 2006, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) về hành vi cướp tài sản, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Vũ Văn Đức.

Trước đó, vào khoảng 12h14 ngày 23/5/2024, 1 đối tượng nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác chống nắng, đeo khẩu trang che kín mặt vào cửa hàng điện thoại N.T. (tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) do anh C.N.T. (SN 1999, trú tại xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu) làm chủ

Đối tượng sử dụng 1 con dao nhọn dài khoảng 15 cm khống chế 2 nữ nhân viên bán hàng để cướp 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone14 Promax trị giá khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Vision màu đỏ, không có gương, bỏ chạy theo hướng Diễn Châu - Vinh.

Đối tượng dùng hung khí khống chế nhân viên cửa hàng điện thoại (hình ảnh do camera ghi lại)

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc, Công an huyện Diễn Châu đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Đến khoảng 14h ngày 25/5/2024, Công an huyện Diễn Châu chủ trì, phối hợp Công an thành phố Vinh đã bắt giữ thành công Vũ Văn Đức là thủ phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Phúc Tân (quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm: 1 xe máy, 2 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, 1 con dao và 3 điện thoại di động.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu, Vũ Văn Đức khai nhận, do nợ nần, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản và một mình thực hiện hành vi. Tài sản sau khi trộm được, đối tượng mang ra Hà Nội tiêu thụ.

Hiện chuyên án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tác giả: Ngọc Anh - Trọng Tuấn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân