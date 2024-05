Nghệ An: Truy bắt kẻ liều lĩnh gây ra vụ cướp tại cửa hàng điện thoại

Your browser does not support the video tag.

Video đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng điện thoại di động ở xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu (nguồn ND)

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ trưa 23/5 tại một cửa hàng bán điện thoại di động trên địa bàn xóm 8, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu.

Sau khi dùng hung khí (1 vật nghi là dao và 1 vật giống khẩu súng), đối tượng đã khống chế hai người phụ nữ tại cửa hàng điện thoại, cướp hai chiếc điện thoại di động cùng tài sản khác rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Video ghi lại quá trình tên cướp gây ra vụ việc cho thấy, đối tượng mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang khá kỹ càng, giả vờ vào cửa hàng điện thoại xem và hỏi mua.

Nhưng ngay sau đó, khi nhân viên nữ đưa điện thoại ra thì đối tượng bất ngờ rít từ trong áo ra một vật nhìn giống khẩu súng và cả dao nhọn (chưa xác định rõ ràng), khống chế nữ nhân viên, yêu cầu đưa tài sản. Tài thời điểm xảy ra sự việc, tại hiện trường còn có một khách hàng nữ.

Đối tượng gây án ngay sau khi nữ nhân viên mang điện thoại ra cho đối tượng xem (ảnh cắt từ video)

Sau khi lấy được tài sản, đối tượng không rời đi lập tức, mà tiếp tục dùng vật giống dao uy hiếp, ép hai người phụ nữ phải vào 1 căn phòng. Sau khi hai người phụ nữ vào phòng, hắn chốt cửa phòng rồi tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hiện, lực lượng Công an đang tích cực truy vết đối tượng để kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

