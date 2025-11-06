Vết nứt kéo dài 300 mét, xã Trà Đốc di dời khẩn cấp 25 hộ dân

Your browser does not support the video tag.

Vết nứt uy hiếp 25 hộ dân thôn 7, xã Trà Đốc.

Trực tiếp đến khu vực thôn 7 để kiểm tra, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc Phan Duy Hưng đề nghị lực lượng chức năng di dời khẩn cấp 25 hộ dân của tổ 2 đang sinh sống dưới khu vực có vết nứt địa chất tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Vết nứt tìm ẩn nguy cơ sạt lở cao.

Lãnh đạo xã Trà Đốc thăm hỏi, tặng quà cho các hộ dân.

Ông Phan Duy Hưng cho biết, vết nứt này đã có từ trước, nhưng do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài trong thời gian qua nên đã mở rộng và kéo dài khoảng 300 mét, độ rộng trung bình có nơi gần 50 cm. Vết nứt chạy dọc theo sườn đồi và tại các nền nhà của người dân, đe dọa trực tiếp đến an toàn của 25 hộ sinh sống phía dưới khu vực.

Di dời các hộ dân có nguy cơ sạt lở đến nơi ở an toàn.

Trước tình hình trên, lực lượng tại chỗ khẩn trương tổ chức di dời 25 hộ dân đến nơi an toàn; đồng thời khảo sát, ghi nhận tình trạng hư hỏng các công trình hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống giao thông và nhà ở bị ảnh hưởng bởi mưa lũ kéo dài.

Lãnh đạo xã Trà Đốc cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã tăng cường trực ban 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm, sẵn sàng sơ tán người dân khi có tình huống khẩn cấp.

