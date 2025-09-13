Vào quán bar rút súng dằn mặt “đối thủ”, người đàn ông ngoại quốc bị tạm giữ

Sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và làm rõ sự việc…

Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Vernazz Joseph Alexander (sinh năm 1988, quốc tịch nước ngoài) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 phút ngày 11/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị T.T (sinh năm 1984), trú phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về việc khoảng 3 giờ ngày 5/9, tại quán bar S.R (đường An Thượng 32, phường Ngũ Hành Sơn) có 1 nam giới người nước ngoài rút từ trong túi quần ra 1 vật giống súng, sau đó cất vào lại rồi bỏ đi.

Cơ quan Công an làm việc, lấy lời khai đối tượng Vernazz Joseph Alexander.



Nhận thấy vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự chỉ đạo, phân công lực lượng trinh sát tiến hành, điều tra, truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát nhanh chóng phát hiện người nước ngoài có nhiều đặc điểm nghi vấn như tin báo của công dân hiện đang lẩn trốn tại căn hộ trên đường Lê Cao Lãng, phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Đến 00 giờ 30 phút ngày 12/9, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố và Công an phường Ngũ Hành Sơn, Công an phường Cẩm Lệ tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ trên. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện trong tủ quần áo tại tầng 2 căn nhà nơi ông Vernazz Joseph Alexander đang ở có 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, trên thân súng có ghi các chữ và số “CF98-9” “01568909238", trong hộp tiếp đạn có 12 viên đạn.

Tiến hành đấu tranh, Vernazz Joseph Alexander khai nhận khẩu súng trên được mua tại Campuchia với giá 700USD vào cuối năm 2024 nhằm mục đích phòng thân.

Rạng sáng ngày 5/9/2025, đối tượng cùng con gái đến quán bar S.R và xảy ra mâu thuẫn với một người nước ngoài (không rõ nhân thân), sau đó đối tượng quay về nơi ở tại đường Lê Cao Lãng và lấy khẩu súng nói trên rồi quay lại quán bar, mang súng ra “dằn mặt” đối thủ và bỏ đi.

Cũng theo khai nhận, Vernazz Joseph Alexander đã nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2019, từ đó đến nay đã sinh sống ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam (như Lào Cai, TP Hồ Chí Minh, Gia Lai, Cần Thơ, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng), đến khoảng tháng 4/2025 thì chuyển đến Đà Nẵng và sinh sống tại căn hộ cho thuê trên đường Lê Cao Lãng, phường Cẩm Lệ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ đối với Vernazz Joseph Alexander về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng và tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: CTV Nguyên Hưng

Nguồn tin: Báo VOV