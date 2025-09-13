Vào nhầm đám cưới người lạ và cái kết bất ngờ sau 4 năm

Người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhiều khung hình suốt bữa tiệc cưới, nhưng tất cả gia đình không ai quen.

Theo Michelle Wylie, người đàn ông bí ẩn đứng ở lối đi và ở phía sau cùng trong bức ảnh cưới của vợ chồng cô, John. Trước đây, cô nhiều lần dò la nhưng vẫn không biết gì về người lạ này.

Cho đến gần đây, thông qua một bài đăng trên Facebook, câu chuyện hài hước về "kẻ phá đám cưới" đã được tiết lộ.

Người đàn ông tóc đen bí ẩn được tiết lộ là Andrew Hillhouse. Anh đã trả lời một bài đăng và thú nhận rằng định đến một đám cưới khác với bạn đời của mình vào ngày hôm đó, nhưng lại được chỉ nhầm địa điểm.

Một ngày vào tháng 11/2021, anh có mặt tại bữa tiệc ngay trước khi lễ cưới bắt đầu. Andrew chỉ nhận ra rằng mình đã đến nhầm đám cưới khi cô dâu Michelle bước xuống lễ đường và anh hoảng hốt vì không biết cô là ai.

Andrew vẫn ở lại dự lễ tại Khách sạn Carlton, ở Prestwick (Ayrshire), để tránh gây nghi ngờ rồi lặng lẽ rời đi.

Andrew Hillhouse không phát hiện mình đến nhầm đám cưới cho đến khi cô dâu bước xuống lễ đường.

Michelle cho biết suốt nhiều năm, cô đã nhiều lần cố gắng lần tìm thông tin về người đàn ông bí ẩn trong những bức ảnh cưới của mình, nhưng không ai trong gia đình, bạn bè hay phía tổ chức sự kiện hay biết về anh.

Sau khi tìm được Andrew qua Facebook, hai bên đã có dịp gặp lại nhau ngoài đời vào ngày 11/9 để chia sẻ về câu chuyện của mình. Michelle cho biết cô đã "không thể ngừng cười".

Andrew kể rằng trong đám cưới mà đáng lẽ anh nên có mặt vào năm đó, anh chỉ quen duy nhất hai người là bạn đời của anh và cô dâu. Vì vậy, phải đến khi thấy Michelle bước vào lễ đường, anh mới nhận ra mình đi nhầm địa điểm.

"Tôi đã đến nhầm đám cưới rồi! Không thể nào đứng dậy và bỏ đi giữa chừng được, nên tôi đành phải diễn và dành 20 phút tiếp theo ngồi đó một cách ngượng ngùng, cố gắng tỏ ra kín đáo nhất có thể", anh nhớ lại.

Sau đó, anh vội vã ra ngoài, gọi một số cuộc điện thoại và tiếp tục đi đến đúng địa điểm tổ chức đám cưới.

Michelle (38 tuổi) cho biết cô rất vui mừng khi cuối cùng cũng giải quyết được bí ẩn này, và thấy sự nhầm lẫn của Andrew thật buồn cười. "Tôi luôn đau đáu muốn biết người đó là ai và tại sao anh ta lại ở đó? Cuối cùng, sau ngần ấy thời gian, việc tìm ra sự thật quả là tuyệt vời".

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn