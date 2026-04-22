Văn Thanh đến nhà hỏi cưới 'chị đẹp' gymer

Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ vào cuối tháng 2. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook



Ngày 21/4, trên fanpage của Văn Thanh, hình ảnh chụp trong lễ dạm ngõ của anh với bạn gái Bích Hạnh được chia sẻ kèm chú thích: "Ngoài kia đám cưới xập xình, cũng sắp tới lượt tụi mình thôi em".

Trong ảnh, Bích Hạnh diện áo dài vàng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, Văn Thanh lựa chọn sơ mi sáng màu theo phong cách lịch thiệp, trẻ trung. Cả hai nắm tay nhau, cười rạng rỡ trước đông đảo người thân trong gia đình.

Bài đăng nhanh chóng nhận về nhiều lời chúc mừng từ bạn bè và người theo dõi cặp đôi. Ở phần bình luận, Bích Hạnh thoải mái gọi Văn Thanh là "chồng", nói rằng cô cười không ngớt khi nửa kia đến.

Sau đó, Bích Hạnh cũng đăng tải trên trang cá nhân loạt khoảnh khắc trong lễ ăn của cô, được tổ chức ngày 26/2.

"Lễ dạm ngõ ấm cúng - mở đầu cho một hành trình mới. Chúng con luôn cảm thấy thật may mắn và biết ơn vì hai bên gia đình đã luôn yêu thương, ủng hộ, đồng hành và vun vén, để chúng con có thể cùng nhau đi đến một cái kết thật đẹp như ngày hôm nay ạ", cô bày tỏ.

Trước đó, ngày 14/4, Văn Thanh đăng tải loạt ảnh cầu hôn bạn gái. Buổi cầu hôn được chuẩn bị trong không gian lãng mạn bên bờ biển, kèm pháo hoa. Theo một số thông tin được chia sẻ, cặp cầu thủ - WAG đã làm lễ dạm ngõ sau dịp Tết Nguyên đán năm nay và sẽ kết hôn vào tháng 6 tới.

Văn Thanh và Bích Hạnh công khai mối quan hệ vào tháng 4/2025, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cùng nhau du lịch nhiều nơi. Văn Thanh hiện thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội. Bích Hạnh nổi tiếng là "hot girl phòng gym", có sự nghiệp riêng ở mảng làm đẹp.

Tác giả: Hoàng Hoàng

Nguồn tin: znews.vn