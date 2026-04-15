'Chị đẹp' gymer sắp cưới Văn Thanh

Ngày 14/4, cầu thủ Vũ Văn Thanh tung loạt ảnh cầu hôn bạn gái Trần Bích Hạnh trong khung cảnh lãng mạn bên bờ biển. "Tuổi mới với vai trò mới, trách nhiệm mới. Em chính là món quà quý giá nhất từ trước tới nay. Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được ở bên, chăm sóc và đồng hành cùng em suốt phần đời còn lại", anh bày tỏ.