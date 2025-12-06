Văn Hậu, Xuân Son: Sự trở lại của hai 'quái vật'

Đây rồi, Đoàn Văn Hậu!

Ngay trong lần tái xuất chính thức đầu tiên sau 25 tháng điều trị chấn thương, HLV Mano Polking đã điền tên Đoàn Văn Hậu vào danh sách đá chính của CLB Công an Hà Nội, trong chuyến làm khách hứa hẹn nhiều căng thẳng trên sân Buriram United, trong khuôn khổ vòng bảng giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Không những thế, ông thầy người Brazil còn sử dụng Văn Hậu cả trận. Tính cả thời gian thi đấu chính thức lẫn bù giờ, hậu vệ sinh năm 1999 đã chơi hơn 100 phút! Đó là con số mà không ai có thể nghĩ đến. Bởi trước đó, dù ra sân thử sức trong 2 màn so tài nội bộ, Văn Hậu cũng không chơi với thời lượng trọn vẹn như thế.

Đáp lại niềm tin từ phía HLV Polking, Văn Hậu chơi đầy mạnh mẽ trước Buriram United. 7 pha tranh chấp thành công trước đối thủ là cách mà cầu thủ này thể hiện, khi được giao nhiệm vụ từ hậu vệ trái đến trung vệ lệch trái của đại diện ngành công an. Thống kê chi tiết của ASEAN United không chỉ dừng lại ở thông số kể trên. Bởi xét về năng lực phòng ngự, Văn Hậu còn có 2 đường tắc bóng thành công, 8 pha giải nguy, 1 lần cắt bóng hiệu quả. Chứng kiến Văn Hậu tự tin thể hiện từng động tác ngăn cản đối phương, hàng loạt cổ động viên phải thốt lên trên mạng xã hội: “Không nghĩ cậu ấy đã nghỉ thi đấu đỉnh cao hơn 2 năm!”.

Đoàn Văn Hậu trở lại đáng khen ngợi - Ảnh: CLB Công an Hà Nội

Điều mà giới mộ điệu nước nhà phấn khích chính là cách Văn Hậu thể hiện chất “quái” khi va chạm với đội bạn. Hình ảnh Hậu thét vào mặt ngoại binh Buriram sau pha phạm lỗi với cầu thủ Công an Hà Nội, rồi bất ngờ ra dấu với trọng tài vì cái cùi chỏ mà đối phương đang giương về ngực mình đủ khiến người xem nhớ lại chính anh của nhiều năm trước. Đó là sự mạnh mẽ đan xen cả tiểu xảo trong tâm lý chiến. Và đây cũng là điều mà các hậu vệ biên thay thế anh trong 2 năm qua chưa thể tái diễn được.

"Cỗ máy ghi bàn" Xuân Son

Một ngày sau màn trở lại đầy cảm xúc của Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Xuân Son củng cố thêm sự yên tâm nơi giới mộ điệu Việt Nam bằng một hat-trick. Hai trong ba bàn thắng mà chân sút nhập tịch này có được là điều mà CĐV muốn thấy ở anh, sau 11 tháng điều trị phục hồi.

Tại bàn thắng thứ 2, Son nhanh nhẹn chiếm khoảng trống trong vòng 5m50, trước khi dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền từ Brenner bên cánh phải. Tại pha lập công cuối cùng, chân sút sinh năm 1997 che chắn không ngoan trong vòng cấm, không cho hậu vệ đối phương có đất diễn để truy cản. Ngay sau đó, anh trụ chân trái vững vàng rồi tung cú dứt điểm bằng chân còn lại. Bóng đủ hiểm để khiến thủ thành bên phía Shan United chấp nhận trận thua 0-3 trước Nam Định, tại giải khu vực cấp CLB.

Sức mạnh trong tì đè, che chắn; khả năng di chuyển tìm khoảng trống, chọn vị trí khôn ngoan, kỹ năng dứt điểm ở các tình huống khác nhau đa dạng… Mọi thứ đã được Xuân Son thể hiện trong các bàn thắng “sống”, bên cạnh 2 pha lập công từ chấm phạt đền cho ĐT Việt Nam và CLB Nam Định vừa rồi.

Chiêm ngưỡng hat-trick của Xuân Son vào lưới Shan UTD

Nhờ cú hat-trick vừa qua, Son chạm mốc 110 bàn thắng in dấu giày vào các pha lập công tại Việt Nam. Riêng cầu thủ này đã trực tiếp ghi 92 bàn. Hat-trick vào lưới Shan United cũng là lần thứ 9 anh có được, khi thi đấu cho các CLB của Việt Nam. Một loạt thống kê tích cực khác xoay quanh Xuân Son cũng được trang ASEAN United phân tích sau trận.

Ngoài 3 bàn thắng sau 4 pha dứt điểm, Son còn có 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội uy hiếp cầu môn Shan United. Mở rộng hơn, anh có 14 đường chuyền chính xác (đạt tỷ lệ 63,6%). Ngoài ra, Son có 2 lần đi bóng vượt qua đối thủ nhờ kỹ thuật và sức mạnh của bản thân.

