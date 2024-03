Vẫn còn trang web cơ quan Nhà nước bị cài cắm link game bài, cờ bạc

Một số trang web bộ ngành có gắn link độc hại, cờ bạc.

Những tệp tin này xuất hiện trong kết quả tìm kiếm của Google và thực hiện chuyển hướng sang website khác khi người dùng truy cập đường dẫn. Điều này sẽ trở nên nguy hiểm và nghiêm trọng nếu bị lợi dụng để đăng tải, phát tán những nội dung xấu độc, xuyên tạc.

Cục An toàn thông tin đề nghị đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin, an toàn thông tin tại cơ quan, tổ chức phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát xác định và tiến hành “vá” các lỗi trên hệ thống (do máy tính của cơ quan nhà nước có kết nối đến địa chỉ IP/Domain nghi ngờ độc hại).

Tác giả: XM

Nguồn tin: Báo Tin tức