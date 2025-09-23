Vạch chiêu trò biến vườn tạp thành 'dự án' bất động sản bạc tỷ tại Hà Tĩnh

Ruộng vườn khoác vỏ dự án bạc tỷ

Khoảng một tuần nay, tại xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) và một số địa bàn lân cận, nhiều khu đồi hoang, vườn cây tạp ven làng bỗng trở thành “điểm nóng” mua bán đất nền.

Trên các hội nhóm môi giới, thông tin “mở bán dự án mới” xuất hiện dày đặc, kèm hình ảnh flycam, phối cảnh 3D đẹp hoàn hảo.

Tuy nhiên, thực tế tại hiện trường hoàn toàn khác. Người tìm mua chỉ thấy những lô đất trống, đường đất mở vội, vài cọc bê tông cắm dở và tấm bảng rao bán dựng tạm. Không có hạ tầng đồng bộ, càng không có dấu hiệu của một khu đô thị như quảng cáo.

Những khu đồi hoang, vườn cây tạp ven làng thuộc xã Toàn Lưu được các hội nhóm môi giới mua lại rồi bỗng trở thành “điểm nóng” mua bán đất nền...

Việc “phù phép” đất vườn, đất ruộng thành “dự án” khiến giá đất vùng quê tăng bất thường, vượt xa khả năng thực tế. Nhiều hộ dân thấy đất được thổi giá liền bán cả đất sản xuất. Không ít nhà đầu tư ngoại tỉnh, tin vào quảng cáo đã bỏ tiền mua đất nhưng sau đó rơi vào cảnh “ôm đất”. Khi phát hiện lô đất không phải dự án như hứa hẹn, họ khó tìm người mua lại, nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Các khu đất được các môi giới đào xới, san lấp rồi hiến đất mở đường để phân lô nền...

Theo giới kinh doanh bất động sản lâu năm, bản chất thị trường bất động sản Hà Tĩnh không hề có “sốt đất diện rộng”. Những gì đang diễn ra chỉ là hiện tượng “sốt ảo” tại một vài khu vực mới có quy hoạch đô thị hay khu công nghiệp, được tạo ra bởi chiêu trò của nhóm đầu cơ và môi giới.

Những chiêu thức tinh vi

Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này nằm ở một chuỗi chiêu trò được triển khai bài bản.

Trước hết là vẽ hạ tầng vượt xa và thậm chí không có thực tế. Trong tài liệu quảng cáo, những con đường đất nhỏ hẹp được biến thành “đại lộ thẳng tắp” với vỉa hè lát đá, cây xanh hai bên. Các khu vườn tạp được phác họa thành “khu đô thị sinh thái”, “tiểu khu phố chợ”, thậm chí có cả công viên mini. Với người mua ít điều kiện kiểm chứng, những hình ảnh 3D này dễ tạo cảm giác về một dự án bất động sản chính quy.

Một người dân ở Toàn Lưu kể: “Mảnh vườn trước đây của gia đình vốn trồng khoai, chẳng ai đoái hoài. Gần đây, có người đến đo đạc, san gạt rồi vẽ bản đồ gọi là dự án, rao bán tiền tỷ. Chúng tôi cũng ngỡ ngàng”.

Từ những khu đất hoang hoá, các lô đất được các mô giới - công ty bất động sản 'hô biến" thành những dự án dự án đất nền ven sông chào bán với giá bạc tỷ (Ảnh: Dù không phải là dự án đất nền nhưng để thu hút sự quan tâm, bán được sản phẩm Công ty TNHH MTV Đông Quân LAND (trụ sở đóng tại tỉnh Nghệ An) đã đưa ra thông tin là Dự án đất nền ven sông tại thôn Trung Tâm, xã Toàn Lưu để chào bán đến người dân, khách hàng...

Điểm mấu chốt tiếp theo là hiến đất mở đường để tách thửa. Chủ đất cắt một phần diện tích để hiến làm lối đi nhằm đủ điều kiện pháp lý để tách thửa. Con đường chỉ vài mét, nhiều đoạn quanh co, nhưng nhờ có đường mới to và thẳng nên hàng chục lô đất có thể được cấp sổ đỏ riêng. Khi ấy, môi giới lập tức khoác cho chúng cái tên “dự án đất nền”.

Trên giấy tờ, đó vẫn chỉ là đất ở hoặc đất vườn tách thửa nhỏ. Nhưng với cách “đánh bóng” qua ngôn ngữ tiếp thị, chúng được nâng cấp thành “khu đô thị mini”, “dự án ven sông”, “khu dân cư cao cấp”. Người mua dễ bị đánh tráo khái niệm, tưởng rằng đây là dự án đã được phê duyệt.

Nhân viên công ty bất động sản Đông Quân LAND (trụ sở đóng tại tỉnh Nghệ An) giới thiệu về “dự án mới” tại xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh.

Song song với việc tạo hình ảnh, các nhóm đầu cơ còn thổi giá bằng giao dịch nội bộ. Với 1 số tiền mặt nhỏ bỏ ra, môi giới mua đi bán lại trong phạm vi nhỏ, mỗi vòng chênh vài trăm triệu, khiến giá tăng chóng mặt. Tại xã Toàn Lưu, một lô đất hơn 100m² trước kia chỉ khoảng 700 triệu đồng, nay đã được rao bán trên 1,5 tỷ đồng. Người dân địa phương không khỏi bất ngờ. Đối vố họ, đất vườn quê chưa bao giờ đắt vậy. Nhưng phần lớn người mua lại là dân nơi khác, chứ không phải người địa phương.

Tiếp theo, nhiều sự kiện mở bán được tổ chức công phu. Từ sảnh hội nghị, MC dẫn chương trình, băng rôn, tài liệu in màu đến cả xe đưa khách đi tham quan đều được chuẩn bị. Khách hàng được thuyết minh về “tương lai sáng lạng” của khu dân cư với trung tâm thương mại, trường học, công viên…

Một khách hàng từng tham dự sự kiện chia sẻ: “Không khí rất chuyên nghiệp, ai cũng nghĩ đây là dự án lớn. Nhưng tìm hiểu kỹ mới biết thực chất chỉ là đất vườn phân lô”.

Các "dự án đất nền" được các đối tượng môi giới tổ chức rầm rộ với băng rôn, tài liệu in màu và xe đưa khách tham quan để tạo niềm tin cho người mua....

Không thể thiếu trong chiêu trò này là tạo sóng trên mạng xã hội. Các hội nhóm bất động sản liên tục tung video flycam, phối cảnh, bài viết quảng bá. Nhiều nội dung còn cắt ghép văn bản quy hoạch để gắn vào khu đất, tạo cảm giác dự án đã được phê duyệt. Khi thông tin được lặp đi lặp lại với mật độ dày đặc khiến tâm lý đám đông dễ bị cuốn theo.

Ghép nối các chi tiết, có thể nhận diện một kịch bản liên hoàn: hiến đất mở đường – tách thửa – vẽ bản vẽ hạ tầng – đặt tên dự án – tổ chức mở bán – tạo sóng giá – quảng bá tràn ngập mạng xã hội. Nhờ vận hành nhịp nhàng, những thửa đất vốn ít giá trị bỗng được khoác lớp vỏ “dự án bạc tỷ”.

Hiện tượng này đang tái diễn ở Hà Tĩnh với mức độ tinh vi hơn, đặt ra thách thức không nhỏ cho công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa phương. Nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời, những “dự án ảo” sẽ tiếp tục gây nhiễu loạn quy hoạch, tiềm ẩn nhiều hệ lụy lâu dài cho phát triển đô thị và đời sống người dân.

Tác giả: Văn Tuân

Nguồn tin: vietnamfinance.vn